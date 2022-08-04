Антикитайский G7

“Большая семёрка” поддержала США и призвала Китай спокойно реагировать на визит Пелоси. От Пекина требуют прекратить агрессивные действия, которые могут дестабилизировать ситуацию и изменить статус-кво.

Вашингтон удалось мобилизовать союзников. Напомню что накануне визита Пелоси на Тайвань Евросоюз намекнул Китаю что готов ввести против него санкции «более жесткие чем против России». Фактически мир раскалывается пополам – на США и их союзников, «золотой миллиард», стремящийся сохранить своё привилегированное положение и всех остальных. Ситуация с Тайванем будет иметь продолжение. Схватка неизбежна.