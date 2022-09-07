Англосаксы договорились продолжать войну

Лиз Трасс провела телефонный разговор с Джо Байденом, пишет Reuters.

Новый премьер Британии и президент США в первом телефонном разговоре договорились укреплять оборонный союз между странами.

Также лидеры условились работать над поражением России на Украине, сообщили на Даунинг-стрит.

Скорее всего поддержка Украины вооружениями будет продолжена. Причем Запад больше не опасается реакции России, поэтому Киев будет получать всё более мощные и дальнобойные системы. А вот что касается финансовой поддержки есть вопросы. Вполне возможно что западные партнёры не считают нужным поддерживать уровень жизни украинцев, напротив, у обнищавшего населения должен оставаться лишь вариант заработка – служба в ВСУ. Поэтому финансы будут выделяться очень скудно. Украинцы должны быть голодными и злыми.