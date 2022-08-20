Англичане встревожены: Европа начинает уставать

До сих пор американские и европейские лидеры твердо поддерживали Украину. Однако общественное мнение начинает ослабевать, пишет британский журнал The Spectator.

Украинская администрация продемонстрировала мастер-класс по связям с общественностью. Президент Владимир Зеленский стал сенсацией в СМИ, в одночасье превратившись из политика крайне непопулярного в образцового лидера военного времени. Но стала накатывать “информационная усталость”. Первые полосы европейских СМИ посвящены скорее дороговизне жизни, чем военным операциям. И, судя по опросам, цены на энергоносители пугают людей гораздо больше, чем российское ядерное оружие.

Поначалу шок от боевых действий на европейской земле невиданным образом объединил Запад. Опрос Евробарометра за апрель-май показал, что восемь из десяти граждан ЕС поддерживают санкции против России. Это было весной, когда счета за электроэнергию были еще по карману. Сегодня картина разительно изменилась. С наступлением зимы на смену переживаниям придет отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает.

Единственный способ сохранить общественную поддержку Украины — убедить граждан в том что отказ от российских ресурсов это стратегическая необходимость для всей Европы, подчеркивает The Spectator.

Очень показательная статья. Британская элита встревожена поведением европейских союзников. Они начинают роптать – поддержка Украины обходится слишком дорого. Авторы взывают к солидарности , так сказать, к классовой сознательности. Услышат ли этот призыв – большой вопрос. Когда дело касается денег, европейцы каждый за себя.