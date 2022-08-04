Американский наёмник о том, как они убивали пленного русского солдата









«Мы резали сухожилия и заставляли плыть, чтобы посмотреть как он будет плавать без сухожилий. Нам приказали не брать противника в плен. Убитый был из Центральной России. Ему было около 18 лет» — американец Бен Велкро рассказал о расправе над российским военнослужащим под Харьковом

Помните американского наемника Бенджамина Велкро, который мечтал расчленить Россию и поставить гей-парк на Красной площади?

Бен пару дней назад принял на грудь и сознался в зверской расправе над российским военнослужащим. А ещё поведал нам о происходящем в их подразделении.

▪️Американец разочарован в украинском командовании из-за отсутствия у них «наступательного духа».

▪️По его словам, командиры подставляют бойцов под удары артиллерии, а всю работу делают иностранные наемники, поэтому он подал прошение об отставке.

Спустя несколько часов Велкро напился и уже неразборчиво, путаясь в собственных показаниях, рассказал следующее.

▪️После скандального видео с кастрацией украинского военнослужащего бойцы его подразделения пытали российского солдата.

▪️По словам Велкро, это был «18-летний солдат с Урала или из Сибири». Ему перерезали сухожилия на ногах и заставили плыть через реку Северский Донец, после чего застрелили. Сообщать данные об убитом он отказался.

▪️Изначально американец говорил, что солдата замучили и убили наемники из «Грузинского национального легиона», но затем утверждал, что тоже участвовал в пытках.

▪️На нетрезвую голову Велкро сам себе противоречил, заявляя, что готов умереть в бою. Поэтому веских оснований считать, что он покинул «Интернациональный легион», ещё нет.

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Из более раннего…

В украинском «Интернациональном легионе» воюют как откровенные искатели наживы, так и идейные иностранцы. Причём не все из них исповедуют нацистскую идеологию, некоторые из них попросту эталонные русофобы. К примеру, «герой» этого поста.

▪️Американец Бенджамин Велкро — бывший солдат армии США.

▪️С 2006 по 2011 год служил в военной полиции, с 2009 по 2010 год воевал в Ираке. В 2012 году провёл четыре месяца в Афганистане в качестве военного контрактора.

▪️После отставки профессионально занимался единоборствами в США, Бразилии, Таиланде и Сербии.

▪️После начала СВО возил гуманитарные грузы на Украину, однако уже в мае вернулся к любимому делу и вступил в «Интернациональный легион».

▪️Велкро воюет на Харьковском направлении и тренирует новобранцев «Территориальной обороны», а также собирает деньги на БЛА для ВСУ.

▪️По словам американца, его долг — уничтожить Россию. В переписке с нашим подписчиком наемник заявил:

«Меня не волнуют коррупционеры, управляющие Украиной. Долгосрочной целью всегда было удержание России в страхе и ее дальнейшее разрушение. В идеале — ещё большее расчленение России».

▪️В своих влажных фантазиях наемник также мечтает (https://www.instagram.com/p/CfcN_4DjNbj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=) уничтожить Белоруссию, а в Москве (в лучших американских традициях) «на месте мавзолея разбить ЛГБТ-парк».

▪️И хотя Бен Велкро постоянно твердит, что приехал на Украину добровольно, зарплата в 3000 долларов ежемесячно подогревает его русофобские фантазии.