Александр Ходаковский: Сергея Суровикина будут ждать серьёзные испытания

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте:

Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьёзные испытания, особенно на Херсонском направлении. Что бы ни случилось – это навсегда останется в его биографии и будет в дальнейшем определять его судьбу. Не думаю, что когда-либо он попадал в подобную ситуацию, когда на его плечи ложилась ответственность такого уровня. Будет подвиг – его зачтут ему и его солдатам и офицерам, ну и ещё кому-нибудь для полноты композиции. Будет поражение – оно будет его персональным, как это всегда бывает с детдомовскими поражениями. А заодно припомнят и Лапина, в борьбе вокруг которого он не участвовал, – но нужно же будет на ком-то отыграться? Держись, Главком.