Александр Ходаковский о взаимодействии всех структур между собой

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте и в тылу:

Сегодня Владимир Соловьёв задал вопрос: а что нужно, чтобы требуемое президентом взаимодействие всех структур между собой заработало? Я начал рассуждать, что нужна “всеобщая мобилизация” , когда каждое звено цепи будет осознавать свою персональную ответственность за результат, а не так, что президент сказал – а там хоть и не рассветай, потому что обязательно найдётся кто-то где-то, кто посчитает, что его это не касается….

Стоило сформулировать теоретическую мысль, как жизнь тут же предоставила ей практический пример: поехали наши связисты на территорию памятника Донбасской индустрии – завода ДМЗ – чтобы развернуть всего одну единственную антенну для подразделения, потому что промер высот показал именно там самую оптимальную точку для развёртывания связи, – и столкнулись с типичным подходом: война – это не наше дело. Мы, дескать, люди мирные, нас ваша работа не касается…

Начальник охраны и замдиректора по ней же, которые под мобилизацию в силу особой своей важности для России не попали, даже не постарались вникнуть в суть проблемы – повернулись задом и прервали тем самым разговор. И именно в таком отношении кроется опасность оставить распоряжения президента в категории благих намерений, и таких очень важных лиц, считающих войну не своим делом, на пути реализации любого замысла неизбежно встретится очень много – в них основная опасность, и в их непричастности.