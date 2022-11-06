Александр Ходаковский о состоянии дел в Павловке

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте в Павловке:

Мы очень часто пытаемся понять, что же не так. Мы – это те, кто обоснованно, или нет, – считает себя состоящими в связи с адекватностью. По результату сложных мозговых атак приходим к выводу, что где-то потерялось целое поколение военных специалистов, которые по “сроку службы” должны составлять самую важную управленческую прослойку.

Это какое-то межвременье, когда советское ушло, а русское не пришло, – а осталась карьера, доходы, самолюбие, самомнение…Много пафосных тостов за Родину… и пустота.

Александр Сладков разместил публикацию о состоянии дел в Павловке – печально. Все-таки, надежда во мне на лучший исход проиграла трезвому пониманию перспектив, которое я выразил скупой формулировкой: считаю наступление преждевременным. И дело здесь не в Павловке, где мы оказались в огневом мешке и несем потери, а в подходе, который является типичным для большинства представителей этого “потерянного поколения”.