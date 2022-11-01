Александр Ходаковский о приёме в свой состав футбольных ультрас

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале рассказал о эксперимент – приёме в свой состав добровольцев из России – футбольных ультрас:

Вы помните, недавно мы пошли на эксперимент и приняли в свой состав добровольцев из России из очень своеобразной среды – футбольных ультрас. Чтобы выделить свою идентичность, парни назвали себя “Эспаньолой”, часть из них уже прошла курс подготовки и начала адаптироваться к передовой.

Можно сказать, что на войне случайностей не бывает, а можно сказать, что война – это сплошная случайность, – зависит от философского подхода. Так случилось, что только ребята начали заступать на позиции, как развернулось наступление и они понесли первые потери. Вчера состоялось прощание с одним из добровольцев, тело отправили в Москву, но показательно, что никто не засобирался домой – мотивация остаться и воевать только усилилась.

Первые два десятка влившихся в состав Востока парней должны были пройти обкатку, а потом распределиться по специализациям, а когда вчера разбирали по составу ситуацию, чтобы выявить ее объективные и субъективные стороны, трое из тех, кому предстояло после обкатки уйти в другое подразделение, уверенно заявили: мы хотим остаться в этой стрелковой роте – здесь погиб наш товарищ, и теперь это наше место….

Как мало мы знаем о людях и как поспешно часто судим… Покажи пальцем на любого из них в мирной обстановке, на его мелкие шрамы от чужих зубов на костяшках пальцев и сколотые от чужих ударов собственные зубы, – как сразу же сложится мнение…В принципе, это будет правильное мнение – это очень специфический способ украсить жизнь…. Но это когда речь идёт о мирной жизни. Возможно, это прирождённые воины, которым тесно в мирной оболочке, и они ломают устои своим поведением, – возможно… Здесь, видимо, они нашли больше, чем просто средство выплеснуть дурную энергию – здесь они нашли свой смысл и своё место.