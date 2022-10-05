Горячие точки

Александр Ходаковский: Мы должны пережить эту фазу…

Автор:
Александр Ходаковский
Александр Ходаковский

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте и кабинетах политиков:

Мы должны пережить эту фазу. Кто-то будет использовать ситуацию, чтобы кричать про власть, кто-то будет решать под шумок свои задачи, пытаясь двигать фигуры на шахматной доске, кто-то будет тыкать пальцем, приговаривая: а мы говорили…. И только когда пена начнёт оседать, когда ощущение общей угрозы начнёт проникать в сознание и вытеснит оттуда всё постороннее – тогда где-то там, выше и дальше Москвы и Вашингтона, сочтут, что урок окончен. А пока всем терпеть и делать всё возможное для победы.

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