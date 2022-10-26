Александр Ходаковский: …и начнется самое интересное

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал обстановку на украинском фронте:

В развитии ситуации будет такой этап, когда обе стороны будут считать себя победившей стороной. Это будет тогда, когда Украина уже выдохнется, но ещё не падёт окончательно, а Россия ещё не наберёт обороты для решительной победы. Наступит некоторое затишье, возможно, даже будет заключено какое-то негласное перемирие, – и начнется самое интересное.

Все отложенные вопросы начнут тянуть руку, требуя ответов, обострятся внутренние противоречия, либеральная оппозиция будет принудительно помалкивать, а патриотическая будет обвинять власть или отдельных её представителей во всех тяжких, мешая формировать ей победный “месседж”. Элиты второго плана, вооружившись патриотическими лозунгами, рванут в первый эшелон… Это будет самый трудный период, от исхода которого будет зависеть, состоится ли эта самая “решительная победа”.

Причём, условная оппозиция будет настаивать, что только её методы могут дать результат, и в этом она столкнётся с неизбежным противодействием контролирующих власть элит, не желающих уступать центральные рычаги… И вот тут хочется напомнить такое сомнительное на запах словосочетание – гражданский консенсус. Оно не только сомнительное, но и скучное – не подразумевает хорошей драки, которую мы так любим. Но, похоже, только то, что стоит за этими словами, и будет единственным способом победить.