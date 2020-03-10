Актуальные проблемы Русского мира в созидании достойного будущего

«Ныне мы переживаем эпоху, когда правопорядок становится повсюду непрочным и колеблется в самых основах своих; когда большие и малые государства стоят перед возможностью крушения и распада, и над миром носятся какие-то всеразлагающие дуновения или даже порывы революционного ветра, угрожающие всей человеческой культуре»

Иван Ильин

Жизнь людей как разумных существ имеет двойственное основание — небесное и земное, религиозно-сакральное и исторически преходящее, священное и актуально-практическое. Земное, социально-историческое измерение человеческой жизни укрепляется правосознанием и пополняется нравственным опытом людей, нацеливая их, с одной стороны, на укрепление «родового единства» как духовно-сплоченного этнического сообщества и обогащая, с другой стороны, практический опыт отдельных «личностей» как индивидуальных носителей творческой энергии человеческого существа. Если «род» как этнокультурная общность людей фиксирует свой духовный потенциал в виде правосознания, то «семья» служит естественным основанием формирования у них глубоко личностной, «самовольно-творческой» идейно-нравственной установки по расширению жизненного пространства своих индивидуальных возможностей в утверждении желанного будущего. Если нравственность намечает личностную «инновацию» в конфигурации индивидуальных действий людей, то право укрепляет социальную «традицию» в осуществлении общественной практики. «Правосознание, — указывал Иван Ильин, — есть как бы легкое, которым каждый из нас вдыхает и выдыхает атмосферу взаимного общения» (Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 694 с., с. 277).

Человечество переживает ныне эпоху глобализации общественной жизни, подчиняя коллективные действия людей универсальным законам объективного бытия, требованиям всемирного Разума. Эта эпоха распадается на два исторических периода — радикальной конфронтации ведущих держав ХХ века, приведшей к двум мировым войнам, и глобальной консолидации человечества в наступившем столетии как времени его перехода к стратегии разумного сотрудничества народов Южной и Северной, Восточной и Западной цивилизаций. «Итак, — констатирует Иван Ильин, — первое правило правосознания гласит: соблюдай добровольно действующие законы и борись лояльно за новые, лучшие» (Ильин И.А. — Указ. Соч. — с. 280). Вопрос ныне стоит о жизни и смерти человечества: оно или погибнет в ближайшем времени от безумия собственных действий в утверждении приоритета частных ценностей или же преодолеет их власть над собой и придет к разумному соглашению государств о сотрудничестве в созидании совместного будущего. Государственный Ум национальных сообществ требует ныне от них устранения всякой возможности военного конфликта как угрожающей гибелью всему человечеству. «Ибо государство, — в понимании И.Ильина, — есть организованное общение людей, связанных между собою духовной солидарностью и признающих эту солидарность не только умом, но поддерживающих ее силою патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 292).

Если представители южной цивилизации в лице индусов, евреев и арабов культивируют «незыблемость» канонов мирового Разума в строгом следовании религиозным традициям, а народы Востока утверждают дух коллективизма, «общинности» в качестве верного руководства общественной практикой, то для стран Запада таким главным ориентиром их социальной практики стал принцип «индивидуализма», всеобщей конкуренции людей в погоне за благами жизни. Народы Северной цивилизации, проживая в наиболее «жестких» природных условиях, руководствуются в своей практической деятельности принципами «коллективизма» и «творчества», соединяя в высшем синтезе требования общинности и индивидуальности. Общая логика всемирной истории направляет социально-исторический процесс от культивирования религиозного максимализма народов южной цивилизации к утверждению социально-политического регламента восточных стран с последующим возвышением западной цивилизации правового либерализма и финальным расцветом творческой культуры северной цивилизации. Ведущей социальной силой в самоопределении северной цивилизации выступают народы Русского мира в лице малороссов, великороссов и белорусов, идейным ресурсом которых служит мировоззренческая целостность, системная полнота достоверных знаний о законах природного бытия.

Однако русские народы, как свидетельствует современная действительность, оказались крайне разноликими в своих духовных предпочтениях. Если малороссы стремятся в чувственной экспрессии своего характера к индивидуализму западного стиля жизни, а великороссы склоняются в пространственной шири своей земли к требованиям государственного рассудка восточной цивилизации, то белорусский народ, как показал его самоотверженный героизм в Великой Отечественной войне, исповедует патриотический дух «добровольного служения» Родине в созидании лучшего будущего на основе законов научного разума. Сегодня глобальный социум застыл в противостоянии «спонтанного индивидуализма» Запада и «глубинного коллективизма» Востока, в противоположности «религиозного радикализма» народов Юга и «научного максимализма» русского этноса в утверждении общества «социальной справедливости». Нравственным средоточием русской воли в претворении «братского будущего» человечества служит чувство «взаимной любви», религиозным культом которой стала православная вера. «Христианская религия, — отмечал в свое время Иван Ильин, — учила человека новому отношению к Богу и к людям. Она призывала его к живому единению с Божеством в целостной, беззаветной любви и к живому единению с ближними в искреннем боголюбивом человеколюбии» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 271-272).

Чтобы выжить в современном глобальном споре мировых цивилизаций русский народ должен точно определить свои социальные устои, соединив живой связью общих ценностей и малороссов-украинцев, и великороссов, и белорусов: такой коренной ценностью для всех русских выступает идея «братства» как духовного средоточия «семейного уклада» разумной организации российского общества: «СЕМЬ-Я» — вот социальная максима Русского мира, общий центр жизненных устремлений и малороссов, и великороссов, и белорусов. «А это означает, что государство надо понимать как живую систему братства, прямо соответствующую духу евангельского учения» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 299). Если для «религиозного радикализма» еврейского этноса абсолютной ценностью выступает правовая идеология «родовой сплоченности», то для русских людей такой высшей ценностью оказывается моральная идеология «семейной любви», братской солидарности, религиозной «максимой» которой и явилось христианское учение о животворной энергии вселенской Любви, определяющей гармоничную целостность мирового бытия как единства «Бога-Отца», «Бога-Сына» и «Святого Духа». «В человеческой душе возжигалась неугасимая купина любви, обновлявшей все ее духовные акты, открывавшей им новые силы и новые цели» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 272).

Признавая «семью» социально-практической «первоосновой» исторического развития Русского мира, мы должны четко определить ее идейные очертания. «Семья», в нашем понимании, являет собой генеральный способ воспроизводства индивидуальной и коллективной жизни людей, основанный на «естественном зачатии» нового «человеческого существа» посредством акта «физиологического сожительства» особей мужского и женского пола с последующим воспитанием новорожденного до времени его социальной зрелости как периода обретения им полной самостоятельности в воспроизведении новых представителей человеческого рода. По нашему мнению, «искусственное оплодотворение» должно быть запрещено как «нарушающее» естественный «закон» воспроизводства человеческой особи на основе «таинств» жизненной силы «половой любви» между мужчиной и женщиной, определяющей посредством физиологического механизма зачатие «здоровых», полноценных индивидов. Руководствуясь идеологией максимально полного естественного прироста детей в семьях российских граждан, следует признать право супругов на расторжение брачных уз в случае отсутствия у них в течении трех лет совместной жизни новорожденных без какого-либо их нравственного осуждения.

Исходя из признания приоритетов «семейной жизни» в поступательном развитии Русского мира и учитывая особенности современной эпохи глобализации человеческого сообщества, мы предлагаем внести следующие изменения в нравственно-правовые основы российского государства.

1/ Необходимо исключить из содержания статьи №13 Конституции РФ положение о запрете «патриотической», «национально-государственной идеологии» в жизни современного российского социума и положение конституционной статьи №15 о превосходстве международного права над национально-российским законодательством как умаляющих суверенитет российского государства.

2/ Смертельная угроза «китайского вируса» определяет сегодня жесткую необходимость максимальной «самоизоляции» национальных сообществ от «интенсивного» международного общения. «Всему свое время, — говорит Екклизиаст нашим современникам, — и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать, … время разбрасывать камни, и время собирать камни». Ныне настало время изменить исторический курс развития России: он должен быть перенацелен на полную автономизацию жизни страны на основе максимальной духовно-нравственной консолидации российского общества.

3/ В условиях становления глобального социума «формально-юридическое право» государственной власти на управление общественной практикой должно все более подкрепляться в реализации своих полномочий требованием объективно-научной обоснованности принимаемых решений. Социально-практическая дилемма в управлении обществом между политической «волей Большинства» и консолидированной «волей Капитала» должна быть разрешена на основе признания безусловного приоритета «требований Науки» в проектировании разумного будущего человечества. Важнейшим императивом в деле разумной организации общественной жизни современной России должен стать культ научных знаний, утверждение науки первоосновой глобализации мирового сообщества как реализации стремления народов к универсализации законов конструктивной деятельности людей.

4/ Руководствуясь русской идеологией «братства», следует признать процесс «деторождения» первейшей заботой российского государства с предоставлением роженице единовременного «материнского капитала» без каких-либо ограничительных условий его использования и с ежемесячной выплатой денежных средств на содержание матери и ребенка.

5/ Признать «чадолюбие» в качестве «главной нравственной заповеди» российского общества как практического претворения «семейной сути» русского этноса.

6/ Признать «погребение» умерших не частным делом гражданских лиц, а категорической обязанностью государства как свидетельства его нравственной связи с гражданами от «рождения» до «смерти». Юридически закрепить право граждан на посмертную «кремацию» их останков с согласия родственников без каких-либо материальных затрат с их стороны, получающих от исполнительных органов государственной власти урну с прахом умершего для дальнейшего «захоронения». Если администрация не в состоянии обеспечить выполнение этих двух элементарных функций в консолидации общества (деторождения и погребения), то такое государство не вправе именоваться как «социальное».

7/ Утвердить «прогрессивный налог» на доходы российских граждан как свидетельство их высокой социальной сплоченности и готовности идти на личные жертвы во имя общероссийской солидарности (если нет «достойной жертвенности», «самоотверженности» в «хозяйственной», вполне мирной деятельности граждан, то ее тем более не будет в случае экстремальных условий «военного времени»):

— свидетельством самого «дикого» антипатриотизма в жизни современного российского общества надо признать «одинаковый» налог на доходы для всех граждан от нищих до олигархов, когда «минимальный» процент налоговых отчислений оказывается в то же время наглядным показателем «минимального характера» «патриотической самоотверженности» россиян;

— вполне «достойным» свидетельством «гражданского патриотизма для «самых богатых россиян» служит процентная ставка их отчислений в пользу государства в размере 50% от всей суммы доходов, когда половина наработанного остается у них, а другая половина отдается в «братское пользование» всего российского социума;

— самые «бедные» и «многодетные» граждане должны быть полностью освобождены от подоходного налога (крайне безнравственно отбирать «хлеб» у нищих и детей).

8/ Следует в экстренном порядке вернуть «смертную казнь» в правоохранительную практику современного российского государства в случаях:

— сознательного убийства или жестокого насилия над ребенком,

— сознательного убийства или жестокого насилия над престарелыми лицами (пенсионерами),

— государственной измены, угрожающей целостности российского общества.

9/ Приведение смертной казни в исполнение должно для исключения возможности ошибочных решений осуществляться лишь через три года после вынесения приговора и при отсутствии ходатайств от основных церковных сообществ страны об их помиловании с обязательством взять осужденных на поруки.

10/ Для точной фиксации установленного самим господом-Богом закона об этнокультурном разнообразии людских масс следует указать в идентификационных документах российского населения (государственных паспортах) национальную принадлежность гражданских лиц – русский, татарин, мордвин, калмык, еврей, чеченец, осетин, и т.д. и т.п., то есть восстановить в паспортных данных графу «национальность» для добровольного самоопределения гражданами своей этнокультурной принадлежности.

11/ На фоне стремительного нарастания в современном мире международной напряженности Кремль должен ясно указать «социально-нравственные», «идеологические приоритеты» патриотической стратегии России в реалиях глобального социума. У российского государства нет иного пути в будущее, как максимально полной проработки вопроса об идейных основах своей исторической практики, способной обеспечить консолидацию граждан в разумной организации совместной жизни.

Желаю всем россиянам мудрости и гражданской сплоченности в конституционном укреплении жизненных устоев своего Отечества на основе требований социальной справедливости и нравственного гуманизма. «Итак: государство не призвано опускаться до частного интереса отдельного человека; но оно призвано возводить каждый духовно-верный и справедливый интерес отдельного гражданина в интерес всего народа и всего государства. Если государство это делает или, по крайней мере, стремится к этому, то оно выполняет свое духовное и христианское призвание, становится через это социальным государством и воспитывает этим своих граждан в духе христианской политики. И тогда оно становится орудием всеобщей солидарности и гражданского братства» (Ильин И.А. Указ. Соч. — с. 304).

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук