9 мая завершится сверхдальний лыжный переход, приуроченный к 75-летию Победы

9 мая завершится сверхдальний лыжный переход «Якутск – Верхоянск – Тикси», приуроченный к 75-летию Победы

За 57 дней участники перехода преодолели по бездорожью почти 2 тысячи километров. Отважные лыжники находились в пути два месяца, они ночевали в палатках среди суровой снежной тайги. Свой сверхдальний переход участники посвящают Дню Победы. 9 мая они финишируют в конечной точке – Тикси.

Лыжники-экстремалы начали свой путь 14 марта с местности Улу Тогой города Якутска. Дальний путь пролегал через Верхоянский хребет. Экстремалы ночевали в палатках без печного отопления. По пути следования группу с радостью встречали жители сел Усть-Алданского, Верхоянского и Булунского районов.

В группу вошли пятеро лыжников под руководством учителя физкультуры Тиксинской СОШ Валерия Самойлова. В команде лыжников состоят: учитель физической культуры МБОУ «Таймылырская СОШ» Булунского района Иван Голиков, военнослужащий по контракту Тикси-3 Булунского района Максим Кириллин, тренер МБУ «Культурно-спортивный комплекс» п. Тикси Булунского района Василий Самойлов, тренер по вольной борьбе МБУ «Культурно-спортивный комплекс» п. Тикси Булунского района Сим Шамаев.

Ветеран педагогического труда Валерий Самойлов – известный в республике и за ее пределами спортсмен-экстремал. Это его пятая экспедиция. Свыше тридцати лет он вместе со своими учениками и другими активистами организовывает дальние и сверхдальние переходы на лыжах на расстояния от ста до тысячи километров. В 2003 году Валерий Самойлов вместе со школьниками и молодежью заполярного Булунского улуса совершил свой первый сверхдальний переход с п. Тикси до г. Якутска, преодолев за 48 дней около 1800 км.

Также в марте завершились еще два перехода, приуроченных ко Дню Победы и Году патриотизма в Якутии.

Сверхдальний лыжный переход 1300 км по маршруту «село Кюсюр – город Нюрба»

Участники преодолели этот путь за 22 дня. В годы Великой Отечественной войны по такому же маршруту якутяне во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским добирались до призывного пункта, чтобы добровольно попасть на фронт и встать на защиту Родины.

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Участники преодолели 2700 км за 8 дней. Победители квеста – команда ЖКХ РС (Я) – направили часть выигранных средств в помощь на обустройство действующего обсерватора, который запущен в Булунском районе для предотвращения распространения коронавируса.