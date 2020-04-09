Здоровье и медицина

88% российских врачей отметили, что им не хватает защитных средств

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Более 88% российских врачей отметили, что им не хватает масок, перчаток и средств дезинфекции

8 апреля в 17:00 на телеканале «Доктор» состоялся прямой эфир, посвященный эпидемии вируса COVID-19, на вопросы телезрителей ответили ведущие врачи России.

Телеканал «Доктор» провел опрос среди врачей на тему готовности медицинских учреждений к пандемии COVID-19.

На вопрос «Все ли необходимые средства защиты для работы с пациентами, зараженными коронавирусом есть в вашем медицинском учреждении?» положительно ответили лишь 11,5% опрошенных, 88,5% заявили об отсутствии или недостаточном количестве таких средств.

43,5% респондентов признались, что с высокой степенью вероятности им приходилось в последние недели контактировать с возможными зараженными коронавирусом без средств защиты, остальные 56,6% отрицают такую возможность, утверждая, что необходимые санитарные меры были приняты вовремя.

Техническую и кадровую подготовленность своего медицинского учреждения к возможному наплыву пациентов с коронавирусом большинство (53%) оценило на уровне «готовы частично», 39,7% сочли не готовым категорически и только 7,3% поставили оценку «высокая степень готовности».

Абсолютное большинство участников опроса (78,6%) получаете информацию о течении заболевания COVID-19 и рекомендации по лечению, 21,4% считают, что имеющейся у них информации о заболевании недостаточно.

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