Закон и беззаконие

3,1 млн руб. за нарушение условий временного ввоза автомобиля

Автор:
3,1 млн рублей придется заплатить жителю Воронежской области за нарушение условий временного ввоза транспортного средства
3,1 млн рублей придется заплатить жителю Воронежской области за нарушение условий временного ввоза транспортного средства

3,1 млн рублей придется заплатить жителю Воронежской области за нарушение условий временного ввоза транспортного средства

Южной оперативной таможней передано в суд уголовное дело, связанное с нарушением условий временного ввоза транспортного средства.

В феврале 2021 года 35-летний житель Воронежской области ввез через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 2007 года выпуска с государственным регистрационным знаком Республики Абхазия.

В указанное время автомобиль вывезен с территории РФ не был. В ходе проверки таможенники установили, что мужчина, купив Mercedes за 1 млн рублей, нашел местную фирму, которая за денежное вознаграждение помогла ему оформить комплект документов для таможенного контроля. Для освобождения от уплаты таможенных платежей в декларации мужчина указал, что временно ввозимый автомобиль является транспортным средством международной перевозки, а сам он – водителем, нанятым абхазским обществом с ограниченной ответственностью.

Автомобиль изъят. Сумма подлежащих уплате таможенных платежей составляет более 3,1 млн рублей, – сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

Южной оперативной таможней возбуждено дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере).

СтраныРоссия
Предыдущая статьяМногодетные отцы освобождены от частичной мобилизации
Следующая статьяЛиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Ещё похожие новости

© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.