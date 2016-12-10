Царь грядёт!

29 ноября 2016-го года

Вторник. 15.17

Апостола и Евангелиста Матфея,

Прп. Никона, игумена Радонежского

«Звезда и Орёл или несовместимые духовные символы»

ГЛАВА

Открываю утром компьютер. На Ленте.ру читаю: «Байкер Хирург попросил Путина изменить герб России, добавив советские символы: звезду Победы и обрамление из колосьев. Объединение царских и советских символов, по задумке Залдостанова станет символическим переосмыслением «крымского консенсуса»…».

Всё это очень интересно. И всего этого – соединение Звезды и Орла следовало ожидать. К этому шло давно. Причём попытки соединения несоедимого, т.е. создания символической химеры – было опробовано уже на Донбассе для того, чтобы смягчить настоящий Русский повстанческий Дух, выраженный тогда в символах, знаках, знамёнах и хоругвях Русского Сопротивления. Ибо все символы, родившиеся тогда на Донбассе сначала были чисто традионалистскими, православными, монархическими или же национально-освободительными, т.е. опять же — Русскими.

А так как война символов, т.е. «смыслов», есть главная, первичная война, и только за ней уже идёт война пули и снарядов, то «некие, управляющие миром силы» испугались неожиданно, прямо таки прорывного явления этого Русского Духа, и сразу стали искать некий «симулякр» ему на замену. Вот этим вечным, полускрытым силам как всегда нужен один из главных их оккультных символов – пятиконечная красная пентаграмма, которую они тогда сразу и поместили в центр герба Луганской народной республики. А в центр республики Донецкой – они поместили Двуглавого Орла. А так как Луганск и Донецк вместе воюют против опять же извечно инфернального мрака «фашизма», то вот и хорошо – символы тысячелетней Царской России – Двуглавый Орёл с Георгием Победоносцем в центре (символ Донецка) и пятилучевая Советская Пентаграмма (символ Луганска) – в мирном соседстве и союзе борются вместе.

Я уже писал в статье «Война Символом», которую, кстати, не опубликовал ни один патриотический сайт, что у нас так плохо и неправильно всё получилось на протяжении всего XX века именно потому, что, пойдя на поводу у тайных руководителей Мировой закулисы, мы перед войной символом уже русеющего государства продолжали держать так называемую оккультную пентаграмму – символ введённый в смысловое поле «пролетарского» государства масоном и сионистом-интернационалистом Троцким. До него искали и сомневались. Сначала, кстати, хотели ввести ту самую свастику, но позже «закулиса», назначила её Гитлеру, который якобы сам, сутками сидя в библиотеке, разработал красное знамя со свастикой.

Тут я должен заметить, что хоть Адольф Элоизович и был неплохим художником, рисующим рождественские открытки, но знамя разработал, уверяю вас, не он. Дело в том, что знамёна, знаки и символы всегда производит, назначает и вручает инстанция более высокого «мистического» посвящения. Так было при вручении государственного флага Соединённых Штатов, который отцам-основателям буквально вручил уже готовое, приехавший откуда-то (откуда неизвестно) загадочный «профессор», перед которым отцы-основатели склонились с огромным уважением. Так же было и тут. Какая-то «высшая инстанция» назначила и определила, что и у немецкого национал-социализма и у «русского» интернационал-коммунизма будет одинаковое по цвету знамя — красное знамя, символизирующее … парижскую коммуну. Только у «нацистов» в центре будет введённое тогда оккультисткой Блаватской свастика, а у «коммунистов» извечная, ещё со времён Египта-Мицраима – Пентаграмма. Кроме этого, у «немцев» будет агрессивный римский орёл, а у «русских» — символ жатвы – т.е. срезания созревших колосьев — серп и молот. Говорю вам, что символы эти были не изобретены и нарисованы Троцким и Гитлером, но привезены и назначены главными тайными мировыми силами, точнее, их, так сказать, мистическим первым отделом, который располагается на 30-м этаже иерархической лестницы.

Но так как «закулиса», в отличие от нас, от своих древних символов никогда не отказывается, и так как прекрасно понимает, что «каков будет символ – таково будет и его сознание», то, повторяю, испугавшись русского традиционного монархического (Двуглавый Орёл) и национального (Крест, Спас Ярое Око, Святой Георгий) Духа, закулиса приняла решение сначала «разбавить» Орла, вдруг взошедшей над ним, Пентаграммой, а затем, возможно, незаметно приопустив её, заменить ею Всадника на коне, т.е. Святого Георгия Победоносца. А там, смотришь, и Двуглавый Орёл пропадёт…

Только не бывать всему этому. Ибо духовную суть символов смешивать нельзя. За такое «микширование» они мстят. Дух из них уходит. Ибо Дух тысячелетней, как минимум, Православной Монархии и дух оккультной пентаграммы есть дуси антагонистические, т.е. несовместимые. И если мы хотим убить Русский Дух Донбасского восстания — то мы, конечно, примем предложение Залдостанова, и если это произойдёт — то, действительно, кресты, Ленин и комсомольские значки будут соседствовать в нашем сознании, и сознание это будет шизофреническим, ибо в области духа Крест и Орёл, икона противостоят звезде, комсомольскому значку и изображению Ленина. А если хотим, чтобы Русский Дух и далее возрастал – то не примем. Такова истина. И истина эта – духовная…

Впрочем, дополнения к нашему Российскому гербу внести можно. Но не восходящую над Орлом Звезду, а взошедшую над ним Пресвятую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. И тогда победим…

Что же касается Хирурга-Залдостанова, то он совсем не виноват. Он совершенно искренне думает, что если прилепим к Орлу Пентаграмму, то и нам вернётся дух Победы в Великой Отечественной войне. Только он не понимает, бедный, что в той Священной войне победила не Пентаграмма, и не «Коммунизм-Интернационализм» поверг «Фашизм-Национализм», но просто, как обычно, Русские разбили Немцев, как это бывало не раз в истории. Ещё Суворов, помнится, говорил: «Пруссаки? Да это наши старые знакомые. Мы не раз их бивали…».

Поэтому не надо пририсовывать на Государственный Российский герб троцкистко-масонскую, древнюю оккульно-катарскую и семитско-сионистскую пятилучевую Звезду.

Кстати, ведь и труп Ленина в Мавзолее лежит в центре Кровавой Пентаграммы. Надо вынести этот труп – труп главного врага Русского народа, убрать Кровавую Пентаграмму, убрать Мавзолей и поставить на их месте храм Всем Новомученикам Российским во главе со Святыми Царственными Мучениками от безбожной Красной Кровавой Пентаграммы умученных! И тогда окончательно победим!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич