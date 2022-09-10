Зрада по-турецки

Президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским президентом Вучичем сделал ряд заявлений, которые по-украински можно назвать «зрадой»

🔸президент Турции не поддерживает “провокационный” курс Запада по Украине

🔸оружие, которое поставляют Киеву — “металлолом”

🔸”Россия не та страна, которую можно недооценивать”

🔸об энергетическом кризисе Западу надо было думать заранее.

“Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада”, — отметил Эрдоган.

Неудивительно что у Турции внезапно обострились отношения с Грецией и Францией. Запад пытается поставить на место слишком самостоятельного турка. Интересно, занесут ли его на сайт «Миротворец»?