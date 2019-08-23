Зов научной совести в реалиях глобального социума

Главный вопрос современности как эпохи становления глобального социума – это «идеологический вопрос» о духовной консолидации человечества как разумно организованного сообщества, о высших ценностях, направляющих сознательные действия людских масс в претворении будущего. Люди различаются между собой не «цветом кожи» или «разрезом глаз», а своими социально-нравственными, идеально-практическими, идеологическими приоритетами.

Тысячу лет назад восточные славяне признали духовными ориентирами своей жизни ценности православия – идеологию «самопожертвования» как высшего проявления человеческой Свободы, Любви как первоосновы коллективной Соборности в реализации общего дела и Разума как животворной силы родного Языка в созидании будущего («В начале было Слово»). Историческим Результатом того выбора стала Великая Россия, охватившая в 19 столетии своим жизненным пространством весь Север мирового сообщества: Русский мир – это одухотворенное ядро Северной, наиболее «суровой» для жизни цивилизации. Но в ХХ веке исчезло единство «разумного Слова», «братской Любви» и «коллективной Соборности» в жизни россиян и Русский Мир начал стремительно распадаться на «классы» (пролетарии и капиталисты), национально-государственные сообщества (украинцы, россияне, беларусы), родовые кланы и корпорации отдельных индивидов, указывая этим на отсутствие в православно-русской идеологии подлинно всеобщей основы, коренной сути, созидательной энергии объективного мира, выражением которой служит безграничная действительность Природного Космоса.

Советская эпоха приоткрыла «идейную суть» Русского мира в полноте творческой энергии «научных знаний», нацеленных на постижение всеобщих законов объективной реальности и их применение в исторической практике на благо всего человечества. Однако субъективно-партийные, организационно-политические ограничения коммунистической власти не позволили большой НАУКЕ утвердить свою державную волю в развитии Советского Союза как равноправного объединения народов в достижении коллективного Блага. Распад Союза привел к новому витку в разрушении духовного единства Русского мира, обозначенного ныне во всей своей исторической глубине военно-политическим кризисом Украины: дальнейшее разрастание этого криза взорвет как РФ, так и Беларусь. Сегодня этот кризис усугубляется новым православно-церковным раздором украинского социума, демонстрируя нам всю ненадежность, «субъективность» религиозно-конфессиональной идеологии в деле консолидации Русского мира, уже чуть не погибшего в начале ХХ века из-за слабости идеологических скреп русской жизни. Спасение Русского мира от исторического крушения требует сегодня утверждения полновластия Научного разума в управлении социальными процессами: только «научная революция», нацеленная на перестроение российского социума в соответствии с генеральными требования Природного Космоса, может возродить Русский мир для достойного будущего.

Но для осуществления такой революции сама Наука должна обрести свое «всеобщее основание», стать целостной концепцией мироздания, постичь «универсальную суть» происходящих в Природе процессов. Выражением такой Сути окружающей нас Природы служит необъятная «Темнота» космической Ночи, говорящая нам о постоянном ускорении электро-магнитных сигналов в мировом пространстве, о неадекватности объективным процессам нынешней «релятивистской науки» с ее принципом постоянства скорости света в пустоте (С=300000 км/сек). Мои статьи с концептуальными разработками подлинно целостной Научной картины мира, объясняющей факт темноты мирового Космоса законом «квадратичного ускорения электро-магнитного сигнала» (300000 км/сек в квадрате), просто игнорируются научной общественностью, попросту замалчиваются моими коллегами без какой-либо критики: это говорит о верности представленных мной вычислений, так как в противном случае меня давно бы публично осадили за такое «нахальство в подрыве авторитетов».

Тотальное замалчивание полученных мной результатов в постижении природного бытия можно было терпеть, когда речь шла лишь о моих личных интересах; но когда мои концептуальные наработки оказываются неразрывно связанными с судьбой моего народа, с будущим всего Русского мира, такое «ученое замалчивание» интеллектуальной общественностью передовых открытий научной мысли становится равносильной «национальному предательству». Ныне от потенциала научного разума современной России зависит как собственное ее спасение, так и спасение всего человечества от военной агрессии со стороны западных держав, от угрозы термоядерной войны.

Надеюсь, что настоящие РУССКИЕ УЧЕНЫЕ слышат меня и ответят на мой призыв к научной совести: укажите на мои ошибки или же признайте верность приведенных мной вычислений о темпорально-динамических параметрах мировой целостности.

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук