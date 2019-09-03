Значение Арктики для страны диктует особое отношение к этому макрорегиону

О. Мельниченко: Стратегическое значение Арктики для экономики и безопасности страны диктует особое отношение к этому макрорегиону

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что в период осенней сессии 2019 г. Комитет организует проведение в Совете Федерации парламентских слушаний, посвященных подготовке проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г.

Парламентарий отметил, что, несмотря на значительные усилия государства и определенные достижения, ключевые проблемы арктических регионов решаются все еще слишком медленно и не всегда эффективно. Для большинства этих регионов характерны общие трудности, препятствующие их успешному развитию, в том числе отток населения, неразвитость инфраструктуры и транспортного сообщения, низкая инвестиционная активность.

«В следующем году истекает срок действия Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», — напомнил сенатор. «В этой связи обсуждение приоритетов и подходов, которые закладываются в проект стратегии до 2035 года, представляется особенно актуальным и важным».

По словам Олега Мельниченко, при подготовке новой «арктической стратегии» необходимо обеспечить взаимоувязку ее положений с документами стратегического планирования, а также с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Ключевой задачей в настоящее время является стимулирование инвестиционной активности в Арктике. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разработаны проекты федеральных законов, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. «При этом законодательное регулирование развития Арктической зоны должно быть значительно шире, чем только вопросы привлечения инвестиций», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава Комитета СФ отметил, что на законодательном уровне необходимо определиться с критериями отнесения сухопутных территорий к Арктической зоне Российской Федерации, разработать и утвердить инструментарий акваториального планирования, создать правовую основу функционирования Арктической информационной системы. Эти и другие вопросы, связанные с подготовкой проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, будут обсуждены в рамках предстоящих парламентских слушаний, сказал парламентарий.