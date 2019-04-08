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Зинаида Драгункина: Наша задача – привлечь внимание к преимуществам получения образования на русском языке

высшее-образование
Апрель 08
18:42 2019
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Сенатор выступила на заседании Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка

 

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Зинаида Драгункина выступила на первом заседании Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка. Мероприятие состоялось под председательством Министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

Сенатор поблагодарила Ольгу Васильеву за состоявшуюся в марте в формате открытого диалога содержательную встречу с сенаторами, на которой, в том числе звучали вопросы поддержки и развития русского языка.

Парламентарий напомнила, что именно Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко инициировала закрепление за Министерством просвещения РФ полномочия по координации деятельности по сохранению, защите и развитию русского языка. «Во исполнение этого поручения создана наша Межведомственная комиссия», — сообщила она.

Зинаида Драгункина предложила разработать «дорожную карту» конкретных шагов. «Одно из первых дел – внесение от имени комиссии соответствующего законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» (о законодательном закреплении полномочия по координации деятельности в сфере сохранения, защиты и поддержки русского языка за единым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в частности, Минпросвещения РФ). А законодатели обязательно помогут в его продвижении», — сказала она.

Глава Комитета СФ также обратила внимание на ряд предложений участников предыдущего Ливадийского форума, касающихся усиления мотивации, привлечения внимания к преимуществам получения образования на русском языке; отбора иностранных граждан, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения в вузах страны; подготовки учителей со специализацией в преподавании русского языка как иностранного; повышения квалификации преподавателей-русистов;  подготовки и заключения двусторонних соглашений по вопросам сотрудничества в сфере образования и продвижения русского языка за рубежом.

«Эти вопросы приобретают особую актуальность в связи с подготовкой юбилейного — V Международного гуманитарного Ливадийского форума в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте. И по этим вопросам надо вести работу», — подчеркнула парламентарий

По словам сенатора, Ливадийский форум зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка с участием представителей профессионального, экспертного сообщества, общественных деятелей из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Считаю важным и полезным для нас активно ее использовать, в том числе для профессионального обсуждения названных вопросов», — сказала она.

Зинаида Драгнукина пригласила коллег принять активное участие в работе по подготовке секции.

Сенатор также проинформировала о состоявшейся на минувшей неделе в Страсбурге 36-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). «Как член Российской делегации в КМРВСЕ, считаю, что в отличие от ПАСЕ, Конгресс, представляющий свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти 47 стран-членов Совета Европы, сохраняет конструктивный характер в современной сложной международной обстановке», — указала Зинаида Драгункина.

«К сожалению, в Совете Европы нет адекватной реакции на удручающие факты притеснения русского языка в Латвии и на Украине. Существующие двойные стандарты, политические мотивы не дают возможности нашим европейским коллегам смотреть на эту ситуацию объективно», — сказала она.

«В этой связи считаю, что на направлениях гуманитарного, культурного взаимодействия, продвижения русского языка и литературы мы можем, должны действовать более наступательно и вместе», — заключила законодатель.

Тэги
ОбразованиеРусский язык
Страны
Россия

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