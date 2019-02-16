9 февраля 2019 года во Дворце Царя Алексея Михайловича в Коломенском состоялся Зимний ИМПЕРСКИЙ Бал — посвящённый 30-летию начала Монархической деятельности — Председателя Всероссийского Монархического Центра (ВМЦ), Директора Московского Мемориального Музея Российской Императорской Фамилии Николая Николаевича Лукьянова-Разумовского.

На торжество были приглашены — ветераны Монархического движения, руководители дружественных общественных организаций имперской направленности.

В числе которых были — Начальник Войсковой Православной Миссии (ВПМ), Советник Первоиерарха РПЦЗ Игорь Смыков, Президент Московского Аристократического Клуба граф Алексей Каменский герцог Фриульский, Председатель Русского Александровского Имперского Комитета Виктор Балышев, член Совета Международного Союза дворян Николай Покровский, известный историк Доцент РГГУ кандидат исторический наук Евгений Пчелов.

С приветствием к собравшимся обратился Председатель ВМЦ Николай Лукьянов-Разумовский — он вкратце напомнил обстоятельства событий ранней весны 1989 г. – когда он будучи еще сотрудником МВД с сослуживцами, организовал на Измайловском вернисаже точку по распространению монархической и православной литературы, а также фотопортретов Царской Семьи.

Именно там в 1989 году — на Московском Измайловском вернисаже и сложился основной костяк кадров – которые сначала организовались как Отдел Российского Имперского Союза-Ордена . а позднее — когда появилась такая возможность и зарегистрировали Монархический Центр и Музей Императорской Фамилии.

В заключении своего выступления Председатель ВМЦ — вручил двум волонтёрам Молодежного объединения «Русские Традиции» – от имени Музея Императорской Фамилии и Европейской Аристократической Ассоциации Кресты «За Усердие и Доблесть» — за большой личный вклад и деятельное участие в деле сохранения и популяризации лучших традиций Российской и Европейской культуры .

Далее слово предоставили Начальнику Войсковой Православной Миссии Игорю Смыкову — который огласил решение Наградного Комитета ВПМ и Наградного Комитета Международной Церковно-Общественной награды – о награждении Председателя ВМЦ Николая Лукьянова-Разумовского Орденом Императора ПАВЛА ПЕРВОГО — за многолетние усердные труды во славу Святой Церкви, вклад в возрождение Российской Имперской Государственности, а также в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Орденская Грамота за номером 10 подписана Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским ИЛАРИОНОМ. В заключении наградной церемонии Н.Н. Лукьянов-Разумовский принёс присягу на верность Ордену и приложился к Священному Писанию.

Главная цель Ордена – способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Павле Первом и Царской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Императора Павла Первого: «Моя честь — благодарность потомков».

Так же слово было предоставлено Члену Совета Международного Союза дворян (МСД) Н.В. Покровскому — зачитавшему Свидетельство о награждении за подписью Председателя МСД князя В.А. Голицына, Медалью «NOBLESSE OBLIGE» господ Лукьянова-Разумовского и Смыкова.

Президент Московского Аристократического Клуба Граф Алексей Каменский герцог Фриульский — вручил Лукьянову-Разумовскому Поздравительную Грамоту в связи с Юбилеем 30-летнего служения Монархической Идее в современной России.

Праздничный вечер продолжился Балом — распорядителем которого и танцмейстером являлся Заместитель Директора Музея Императорской Фамилии Павел Исаков-Кундиус.

По окончании Бала состоялся торжественный фуршет с блюдами и напитками традиционной русской кухни.