Экономика

Зима близко. Мэр Львова призвал жителей готовиться к тяжелой зиме

Автор: Максим Сливко
Мэр Львова Андрей Садовой
Мэр Львова Андрей Садовой

В видеообращении мэр Львова Андрей Садовой призвал “готовиться к ситуации, которую сложно себе представить”. По его словам, “дрова никто не отменял”. Садовой отчитался, что город закупает много буржуек – “они единственное, что останется, если остальное работать не будет”.

Городская власть также предлагает закупать электрочайники на случай отключения газа. А также побольше электроприборов на батарейках и сухой спирт.

Стоит добавить к списку чай, кофе, термосы и хорошее настроение. В случае чего можно попрыгать чтобы согреться. Опыт майдана показывает – это помогает!

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