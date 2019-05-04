Новости

 

 

Авторы

Духовная жизнь

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Жизнеописание протоиерея Понтия Рупышева в контексте дневников. Дорофеева Людмила Григорьевна

Жизнеописание протоиерея Понтия Рупышева в контексте дневников. Дорофеева Людмила Григорьевна
Май 05
00:22 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Дорофеева Людмила Григорьевна: Жизнеописание протоиерея Понтия Рупышева в контексте дневников (агиологический аспект)
Представляем запись выступления Дорофеевой Людмилы Григорьевны, доктора филологических наук, профессора балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, г. Калиниград.
6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом, посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века.
В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.
Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии.
Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах, руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.

Тэги
ВильнюсМоскваПравославие
Страны
ЛитваРоссия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Величание святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс

Величание святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс

1 мая 2019 г., Четвёртый день Пасхи Христовой. День памяти Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс, где уже много столетий покоятся их мощи. 27 апреля –

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.