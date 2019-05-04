Жизнеописание протоиерея Понтия Рупышева в контексте дневников. Дорофеева Людмила Григорьевна

Дорофеева Людмила Григорьевна: Жизнеописание протоиерея Понтия Рупышева в контексте дневников (агиологический аспект)

Представляем запись выступления Дорофеевой Людмилы Григорьевны, доктора филологических наук, профессора балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, г. Калиниград.

6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом, посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века.

В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.

Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии.

Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах, руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.