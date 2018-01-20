Жертвоприношение (Генрих Гейне и Вильям Шекспир)

1.Жертвоприношение богу Вицлипуцли

Ленин, конечно же, вечен! Он был всегда. И будет всегда! Ибо ВИЛ – или ВИЙ – это имя древнейшего бога войны, крови, религиозного ритуального убийства, жертвоприношения человеческого всей силе Хаоса, Тьмы и Уничтожения… Вот мы думали, что это мы, Герасимов там, Бродский – первыми начали создавать портреты Ленина. Ан нет! Его портреты были уже известны на барельефах древнеегипетских царств:

И даже в Америке доколумбовой, кровавые жрецы жестокого божка Вицлипуцли совершали кровавые жертвоприношения Вилу ещё в допотопные времена. Вот как точно и со знанием дела описывает это еврейский поэт Генрих Гейне:

…За ужасным днем сраженья

Колдовская ночь победы;

Сотни праздничных огней,

Пламя факелов смолистых,

Свой полдневный свет бросают

Ярко на дворцы и храмы,

Зданья цехов, но всех больше

На твердыню Вицли-Пуцли,

Храм его из красных плит,

Что напомнил бы Египет…

…Там на троне-алтаре

Восседает Вицли-Пуцли,

Бог сражений кровожадный.

Он чудовище по виду…

…А на ступенях алтарных

Сел столетний человечек,

Череп гол и подбородок,

Но кафтанчик ярко-красный.

Это жертвоприноситель,

Точит он свои ножи,

Улыбаясь, и косится

Иногда наверх на бога.

Вицли-Пуцли, очевидно,

Эти взгляды понимает,

И бровями шевелит

И жует губами даже…

Пьеса «Жертвоприношенье

Человеческое» — древен

Тот сюжет; у христиан

Зрелище не так ужасно…

…Но на этот раз у диких

Понята была потеха

Посерьезней: ели мясо,

Кровь была людскою кровью.

И была та кровь чистейшей

Кровью старых христиан,

Что не смешивалась с кровью

Иудеев или мавров.



Радость, радость Вицли-Пуцли,

Кровь испанская прольется,

Теплым запахом так жадно

Ты насытишь обонянье.

Нынче в честь твою зарежут

Восемьдесят всех испанцев,

Величавое жаркое

Для стола твоих жрецов…

…Восемьдесят гнусно-голых

Пленных, руки за спиною

Крепко связаны, их тащат

Вверх по лестнице на крышу.

Пред кумиром Вицли-Пуцли

Заставляют их склониться,

В шутовской запрыгать пляске,

Подвергают после пыткам,

Столь жестоким и ужасным,

Что пытаемых моленья

Раздаются громче всей

Катавасьи людоедов —

…Их на сцене освещенной

Было также видно ясно,

Видно лица и фигуры,

Виден нож, видна и кровь —

…Праздник кончен, свет погашен

На высокой крыше храма,

Где, храпя, лежат жрецы

На полу, залитом кровью.

Лишь не спит кафтан багряный,

При огне последней лампы,

Сладко щурясь, балагуря,

Жрец беседует с кумиром:

«Вицли-Пуцли, Пуцли-Вицли,

Мой любимый Вицли-Пуцли:

Нынче ты повеселился

И понюхал благовоний…

…Но ты должен быть послушным,

Дать нам новые победы —

Дай еще побед нам, милый

Вицли-Пуцли, Вицли-Пуцли…

…Всех их нужно убивать,

Как других, как всех, и нож мой

Испытал сегодня ночью,

Что они, как люди, смертны…

…Истреби ж отребье злое,

Пожирателей богов,

Вицли-Пуцли, Пуцли-Вицли,

Дай побед нам, Вицли-Пуцли». —

Так промолвил жрец кумиру.

И кумир ему ответил

С хриплым вздохом, точно ветер,

Что тростник ласкает ночью:

…Этот храм разрушен будет,

Сам я провалюсь в чаду

Между дыма и развалин,

Чтоб никто меня не видел.

Все ж я не умру, мы, боги,

Старимся, как попугаи,

Мы линяем и меняем

Только наше оперенье.

Тут дальше я, несколько изменив Гейне, дописал за него концовку. Но смысл от этого не изменился, а наоборот, так сказать, «углубился»…



Я на родину иную,

Что Россиею зовется,

Улечу и там начну

Новую мою карьеру,

Чертом сделаться хочу я

И приветствовать, как близких,

Вельзевула, Астарота,

Сатану и Белиала.

И тебе привет мой тоже,

Мать грехов, змея Лилит.

Научи меня коварству,

Дивному искусству лжи…

Там беседовали ночью

Жрец и демон Вицлипуцли.

И понять нам трудно было,

Кто из них Великий Ленин

Потому что дух ужасный

Перешёл тогда в Россию,

Чтобы жертвенною кровью,

Кровью русских миллионов,

Утолять свой дух жесткий,

И напившись Крови Царской,

Лечь на время в Мавзолее –

В новом храме Вицлипуцли…

Там лежит Великий Гений –

Жрец бессмертный Красной нови

Вицлипуцли – В.И. Ленин

Снова жаждеть Русской крови…

Он не умер, он живее

Всех живых на этом свете,

Он лежит и тихо шепчет,

Обращаясь к Тёмной Безде:

Дай наесться Царской Жертвы,

Дай упиться Царской Крови,

Крови дай мне океаны,

Чтоб залить ей всю Россию!

Дай Царя Руси зарезать

Мне в Ипатьевском подвале,

Дай свершить обряд Кровавый

Ритуального закланья,

И когда напьёмся Крови

Мы, России взрезав вены,

Вот тогда я в храм возлягу

Вицлипуцли новый – Ленин

Под названьем Мавзолея.

Как я выше подчеркнул, пару строк у Гейне несколько изменил, чтобы понятнее было, о чём идёт речь в этом поклонении кровавому божку… Но суть всё та же. И в Древней Мексике, и в России XX века. Суть – человеческое жертвоприношение. И Генрих Гейне описывает его с явным наслаждением…

Да, были времена – прошли былинные. Помнится, начиная с 1990-го года выходила потрясающая монархическая газета Русская Грамота «ЗЕМЩИНА». И вот что в ней о Вицлипуцли – Ленине писал тогдашний монархист Алексей Широпаев:

«Это не просто имя – «Ленин». Это – заклятие, придавившее своей дьявольской тяжестью огромную страну – от моря до моря. Это имя отравляет наши души, уродует наше сознание, парализует нашу волю, влечет безликие толпы в утробу мавзолея-пирамиды – невесть откуда появившегося на русской земле»марсианского» сооружения, напоминающего не то о Древнем Египте, не то о тираниях Центральной Америки, где во время жертвоприношений у людей вырывали сердца… И разве не вырывают сердца у нас – каждый раз, когда гонимые темной волей, мы, серая человеческая каша, протекаем, отражаясь в мраморе мрачной гробницы, где лежит не принимаемый землей Ленин? Кто не слышал, что советские демонстрации получили страшное название «массовых сошествий мертвых душ во ад»?

Придите поздним вечером на Красную площадь. Какая сегодня там недобрая, неуютная ширь – и это рядом с Кремлем, сердцем России! Какие недобрые ветерки гуляют над этой брусчаткой – будто несдерживаемые ничем падшие духи. Вглядитесь, с какой адской пламенностью извивается подсвеченное снизу красное знамя; какая чужая в освящении прожекторов кремлевская стена, превращенная в коммунистический некрополь – некрополь палачей России. Угрюмо темнеют прямоугольные уступы гробницы главного палача, а над всем багровеют антихристовы пятиконечные звезды. Такова сегодня Красная площадь, Кремль с давно молчащими соборами – плененное сердце России!

Человека, возглавлявшего бесовскую шайку местечковых правителей, высохший муляж которого поныне хранится в центре нашей порабощенной Родины, десятилетиями представляли нам как «друга детей» и «кремлевского мечтателя» с «добрыми лучиками» морщинок у глаз. И в то же время другого человека, ритуально и зверски убитого Лениным и его бандой вместе с семьей – нашего последнего Государя Николая Александровича, Святого Благоверного Царя-Мученика – бесстыжая коммунистическая пропаганда десятилетиями изображает как «кровавого». Пора, наконец, всмотреться в эти два образа, бесконечно далекие друг от друга, несоизмеримые, как Небо и преисподняя.

…Ленин, злобный, одержимый атеист, ненавидящий Христа и все христианское; Ленин, чьи «брюнеты-комиссары» расстреливали крестные ходы, топили в прорубях священников, насиловали монахинь…

…И – христианин Император Николай Второй, хранитель идеалов Святой Руси, Царь-подвижник, Царь-Мученик, нагло оклеветанный в глазах падшего русского народа.

…Ленин, ненавидящий Россию и все русское, одержимый жаждой захвата России как площадки для безбожных утопических экспериментов («Россия завоеванная большевиками» — это его поганые слова); Ленин, чья шайка получала деньги от всевозможных заморских Янкелей Шиффов; Ленин, платный германский агент, заброшенный в Россию в специальном вагоне с кагалом подонков-интернационалистов.

…И – русский патриот Государь Николай Александрович, который будучи в заточении, более всего не желал быть увезенным из России – он хотел страдать за Россию, разделять с ней ее судьбу. С гневом отвергали Государь и его семья любые намеки на помощь со стороны кайзера Вильгельма. «Нет той жертвы, которую я не мог бы принести для России» — говорил наш последний Император.

…Ленин, маньяк власти, ради власти не останавливавшийся ни перед чем – ни перед изменой Родине, ни перед массовыми убийствами. Морально то, что выгодно рабочему классу – вот талмудическое кредо марксизма, прочно усвоенное Лениным. Проще говоря, «морально» то, что выгодно кучке изуверов-богоборцев, режущих по живому телу нации.

…И – Царь-Мученик, жертвенно отказавшийся от политической власти, от внешней силы, во имя духовной брани за будущее России, за ее душу. Не силой политической власти, а силой христианской жертвы победил Государь врагов, взойдя на Екатеринбургскую Голгофу во искупление нашего земского греха. И сейчас наш последний Царь молится за нас грешных у Престола Царя Небесного.

Как же глубоко мы пали, если не смогли увидеть (да и сейчас видим ли?) христианское величие Государя, предали его на расправу международным заговорщикам-сатанистам, и при этом вознесли в своем почитании картавого беса-кривляку по кличке Ленин, возложив его мумию в «сердце России!» Чтим разбойника, разрушившего вековые русские алтари, осквернившего могилы наших отцов, изменника Родины, душегуба! Это ли не позор для нас – такой выбор? Не пора ли перестать испытывать терпение Божие и, осенив себя Крестным Знамением, освободиться от наваждения? И если мы пока еще не в состоянии выговорить правду сами, то давайте хотя бы повторим ее вслед за непримиримым И.Буниным: «…Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык; ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышанье, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужасающей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: «Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!» («Под серпом и молотом», изд. «Заря», Лондон, Канада, 1986 г.)

«Новый бог». Известно, кто наречет себя «новым богом» — антихрист. Ленин и был прямым его предтечей. Люди не ведают, кому поклоняются, кого чтят, чей образ внедряют в сознание своих детей.

В брошюре Г.Марченко «Карл Маркс» читаем: «Иисус обратил к Пергамской церкви (Пергам – город в Малой Азии) весьма загадочные слова: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны» (Откр. 2. 13). По видимому Пергам был центром сатанинского культа в те давние времена. В наше время Бедекер – самый известный путеводитель для туристов – в книжке, посвященной Берлину, упоминает, что с 1944 года в одном из берлинских музеев находился Пергамский алтарь. Его раскопали немецкие археологи…» «Советская армия, после взятия Берлина, переместила первоначальный престол сатаны в Москву», — пишет Г.Марченко, ссылаясь на шведскую газету «Свенска Дагбладет» от 27.01.1948 года. И далее следует важное уточнение: «Архитектор Щусев, построивший мавзолей Ленина, взял за основу проекта этого надгробного памятника – Пергамский алтарь. Это было в 1924 году. Известно, что Щусев получил тогда всю необходимую информацию от Фредерика Поульсена – признанного авторитета в археологии».

Что же в итоге? «Тысячи советских граждан каждый день простаивают в очереди, чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина. Руководители государств и церковные деятели со всего мира воздают почести Ленину, покоящемуся в стенах монумента, воздвигнутого сатане. Не проходит день, чтобы это место не было украшено цветами – тогда как христианские храмы на той же Красной площади в Москве вот уже долгое время как превращены в музеи», — констатирует Г.Марченко.

Известный зарубежный автор В.Ушкуйник (Ю.Лариков) отмечает: «Существует документ, подписанный Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Дзержинским, Каменевым и Петерсом, датированный 27 июлем 1918 года о получении головы Императора и ее опознании» («Памятка русскому человеку (парадоксы истории)», изд. «Политическое воспитание», Нью-Йорк, 1982 год).

Много тайн скрывает ленинский мавзолей. Имеются сведения, что Честные Главы Царственных Мучеников, согласно сатанинскому ритуалу, были помещены под саркофагом Ленина – так враги России тщились выразить свою победу над ней…

Придет время и все тайное станет явным!

…Что же это: освобождение от Ленина? Тут нужна ясность. Свергать этого прогнившего Молоха зовут и сегодняшние продолжатели Февральского дела, клеймящие Ленина за разгон пресловутой «демократии» (тут и ДС, и многие «прогрессивно настроенные депутаты» и др. – имя им легион). Этим деятелям Ленин неприятен как предельная, лобовая «краснота»; отвергая ее, демократы пытаются реабилитировать перед историей свою прогрессистскую «розовость», которая, вполне возможно, даже страшнее откровенной «красноты», ибо «розовость» есть болезнь прикровенная, скрытотекущая; это прелесть более тонкая. И может быть, тихо мельчающий, тихо продающий душу розовый парламентский Запад более болен, чем пораженная когда-то открытой «краснотой»Россия, чьи грехи (дай-то Бог!) выгорели в очистительном огне? Нет, с демократическими отрицателями Ленина нам, русским патриотам, не по пути, ибо тоталитарный Октябрь есть прямое продолжение демократического Февраля (и прав А.Солженицын, когда утверждает, что «этот наш путь, от Февральской революции до Октябрьской, восемь месяцев, это как бы сжатый конспект, который потом Европа будет прокручивать несколько десятилетий»).

В лице Ленина русские патриоты, национальные консерваторы отвергают весь красный идейный спектр – от ярко-багрового большевизма до бледно-розового кадетизма, спектр, имеющий общую масонскую исходную точку; весь круг прогрессивных идей, прорвавшихся на земную поверхность в 1789 году, когда в обезумевшей Франции развернулось гонение на христианство, а масонские диктаторы насаждали поклонение люциферическому «верховному существу». Ленин лишь увенчал идеи 1789 года, порожденные фаустовским духом Запада. И свергая Ленина, мы ставим последнюю точку в русском споре с западничеством. Вместе с Лениным Россия извергнет из себя легион бесов – от Новикова, Радищева, грезивших цареубийством декабристов до большевиков, цареубийство совершивших.

…Непримиримы были на земном пути бунтовщик-космополит Ленин и русский Император Николай Второй. Непримиримы они и сейчас. Борется за русское сердце Ленин, тащит его за собой в преисподнюю. Борется за русское сердце Государь Николай Александрович, отмаливает Россию на Небе. Какой выбор Русь сделает на этот раз? Верим, что сегодня и навеки она будет с Государем, покаянно соберется единым ополчением под его знамена, на которых — Крест. И как только это случится, Русь станет непобедимой, ибо Государь Николай Второй есть Государь-Победитель в духовной битве с врагами Христа и Родины. Верим, что памятник Минину и Пожарскому уцелел на оскверненной Красной площади не случайно, а как знак будущего возрождения России – православной, монархической, национальной.

СПРАВКА:

В.И.Ленин (Ульянов-Бланк), его отец получуваш-полукалмык, мать – крещенная еврейка. По израильскому закону Ленину мгновенно предоставили бы израильское гражданство. Мать Ленина – Мария Бланк; ее отец (дед Ленина) Израэль Бланк (при крещении принял имя Александр), его отец (прадед Ленина) был раввином в Вене. Из источников департамента полиции (докладная записка Государю Императору) Ульянов-Бланк именуется как Цедерблюм (см. книгу Е.Алферьева «Письма Царской Семьи из заточения»). Генерал М.Дитерихс так характеризует эту личность: «Владимир Ильич Ульянов по кличке Ленин, поставленный немцами во главе их политического плана наступления на Россию, тип вполне определенный и ясный: «правая бровь у него выше левой, правая ноздря ниже левой; ассиметрия в лице, указывающая на дегенеративность, вырождение. Такие люди страдают манией величия, они упорны в своих мнениях», таково заключение врача о Ленине, а выявленная им деятельность добавляет – дегенерат физический, дегенерат умственный и моральный. Проповедник социалистических свободы и равенства и садистический преступник, наслаждавшийся в стенах своего кабинета ежедневно подававшимися ему списками расстрелянных, утопленных, удушенных и замученных жертв реформ «всемирного братства и любви». Лидер раскола социал-демократической партии, руководившейся не столько идеями, сколько стремлением захватить капиталы партии, и продажный главарь циммервальдской шайки, спрятавшийся от своих хозяев и народа в стенах Русского Кремля, охраняемого наемными зверями интернациональной гвардии из подонков Венгрии, Германии, Латвии и Китая»».

Да, были времена… Отлично ведь написана статья. Будто сегодня – на переходе от 2017-го к 2018-му году – к столетию ритуального убиения Царской семьи, по приказу перелетевшего из Мексики в Россию кровавого бога ВИЛ-а – ВИЙ-а – ВИЦ-ЛИ-ПУЦ-ЛИ…

— Поднимите мне веки! Поднимите меня из гроба! Уже наступает моё время, когда я выйду из храма Вицлипуцли на Красной площади в Москве и сяду на Трон Всемирного Царя во вновь отстроенном Третьем Иерусалиском храме. Там теперь моё место. Как когда-то я убежал из Мексики, так я теперь убегу из России – и прибегу в Израиль и воссяду на мой трон Владыки всего мира и Императора Вселенной – я В.И.Л. – В.И.Й. – В.И.Ц.-ЛИ-ПУЦЛИ – великий бог кровавых человеческих жертвоприношений…

Вы скажете: «Какая ужасная, дикая фантазия. Автор, положительно рехнулся! Но почему же? Ведь наша самая что ни на есть обыденная реальность показывает нам именно такой «расклад событий».

Вот, например, недавно Комиссия по расследованию убийства Царской семьи устами Владыки Тихона (Шевкунова) заявляет нам всем, что почти вся «комиссия считает, что убийство было ритуальным, а потом вдруг, после воплей евреев Боруха Горина и «К» заменяет слово «ритуальное» на «символическое». Мол, большевики имеют свои символы и свои чисто символические ритуалы. Например, ритуал символической мести по отношению к 300 лет угнетавшей их (силы Добра, Света и Просвещения) Династии Романовых, которых всегда окружали черносотенцы, мракобесы и погромщики – и, наконец, мы – силы Добра и Света – смогли символически отомстить им, а точнее ему, Царю, потому что все семь или десять именно русских палачей, все до единого, стреляли в Царя. Потому то только он один сразу упал, а остальные 10 человек расстреливаемых всё ещё продолжали стоять. Вот почему в скелете №4, принадлежащем Царю (!) было так много пуль. Видимо между костей повисли… Вы скажете, опять у автора разыгралась воображение. Да нет, не воображение, а самые, что ни на есть, реальные факты.

Однако, все настоящие монархисты, такие как Сергей Фомин, Леонид Болотин, Валерий Архипов, и не они одни, отнюдь не считают, что Цареубийство было «символическим». Многие считают, что оно было именно «ритуальным», в смысле «принесения мучеников в жертву демонам Тьмы и «отцу их Дьяволу». А демонам и всем этим древним божкам ВИЛ-ам, ВИЙ-ам, ВИЦ-ЛИ-ПУЦЛ-ам нужна кровь, кровь и только кровь. И напитавшись ею они будут служить и помогать всем этим жрецам и служителям, совершившим ритуальное жертвоприношение Царской семьи и их слуг.

Святые Царственнии Мученицы, молите Бога о нас!!!

2.Навязчивая идея следователя Соловьёва

Но идём дальше. Похоже, что Церковную комиссию во главе с епископом Тихоном Шевкуновым кто-то убедил, что останки, найденные под мостиком в Поросенковом логе — совершенно точно являются «останками Царской семьи». Почему «совершенно точно»? А потому что ЦК и ЧК знали об этом всегда. Просто-напросто «знали» и свято хранили эту тайну. Ведь мало ли, вдруг в России через 100 лет придётся восстанавливать Монархию! Во тогда и пригодятся эти «мощи»… Что, естественно, и происходит. А версию следователя Соколова надо отбросить окончательно за её непрофессиональностью. Что нам и доказал супер-профессиональный современный следователь Соловьёв. Версию последнего многие сегодня поддерживают, даже те, которые в прошлом на протяжении 20-ти лет её категорически отрицали. Например, всем известный замечательный учёный, всю жизнь проработавший в Военно-медицинской Академии Санкт-Петербурга, обаятельнейший человек Вячеслав Леонидович Попов, который раньше искал рубец на предположительном черепе «Николая II» от удара сабли фанатика-самурая с левой стороны черепа – и, конечно, не находил. А теперь вдруг рубец переместился и как бы сам проступил, оказывается, с правой стороны черепа…

Но особенно ярую и непримиримую позицию занимает следователь по особо важным делам Владимир Николаевич Соловьёв. Он хоть и отстранён от руководства следствием, но продолжает его, извините, как-то даже маниакально. Всё твердит и твердит, что Соколов всё определил неправильно, и никакого расчленения трупов вовсе не было. И головы Царственных Мучеников никто не отсекал… И «чаёк с пеплом из Царской крови, посмеиваясь» никто не пил… И т.д. и т.п.

А главного врага своего расследования Владимир Николаевич видит в коварной Ольге Николаевне Куликовской-Романовой. Вот что он пишет в комментариях на «Русской Народной Линии»:

«Теперь несколько слов об Ольге Николаевне Куликовской-Романовой. Её роль в деле о «екатеринбургских останках», прежде всего, политическая. Она для меня ни мужчина (??? – Л.Д.С-Н.), ни пожилая симпатичная женщина (??? – Л.Д.С.-Н.). Я не обсуждаю её личность и деятельность. Для меня она жёсткий и беспринципный политик, сознательно вводящий в заблуждение православное общество. У неё, на первый взгляд, очень сильные «козыри». Ольга Николаевна многократно заявляла о том, что генетики, проводившие исследование крови её покойного мужа полностью исключили его родство с людьми, останки которых были найдены под Екатеринбургом. Исследуя кровь Тихона Николаевича Куликовского-Романова, генетики не могли ошибиться и, если Ольга Николаевна права, то её доводы полностью «аннулируют» доводы официальных экспертов. Как это ни странно, Ольга Николаевна никогда и нигде не предъявляла заключений по крови её мужа, подготовленными генетиками Рогаевым и Тацуо Нагаи. Если Ольга Николаевна предъявит заключение сообществу и в них будет сказано о том, что нет признаков генетического родства Тихона Николаевича с «екатеринбургскими останками», я публично встану на колени перед Ольгой Николаевной и попрошу прощения за все нанесённые ей обиды. В противном случае, если заключения не будут обнародованы, или они полностью не совпадают с выводами Ольги Николаевны, вы можете убедиться в моральных качествах «кумира», которого так долго «раскручивали» одураченные и дурачащие публику почитатели…».

Мощно пишет человек. Прямо как Шекспир:

«Она для меня ни мужчина, ни пожилая симпатичная женщина…», «Для меня она жестокий и беспринципный политик, вводящий в заблуждение православное сообщество…», «У неё на первый взгляд «сильные козыри»…», «Я публично встану на колени перед Ольгой Николаевной…», «И попрошу прощения за все нанесённые ей обиды…», «Вы можете убедиться в моральных качествах своего «кумира»…», «Кумира, которого так долго «раскручивали» одураченные и дурачащие публику почитатели…».

Тут в последнем вместо «почитателей» надо бы «артистов» и тогда точно перед нами пьеса Шекспира «Гамлет». Там тоже убийство Короля, и тоже «дурачат» и «одурачивают», стараясь скрыть правду об этом убийстве…

Но это ещё не всё. Через несколько комментов наш Шекспир появляется снова. Теперь он набрасывается на Петра Валентиновича Мультатули:

«Мне очень нравятся замысловатые рассуждения Петра Мультатули, где он описывает якобы существовавшие сложнейшие ритуальные манипуляции… Большевики точно знали, что в этом районе (Ганина Яма – Л.Д.С.-Н.) нет останков. Что касается «супового набора» — фрагментов скотских костей, найденных следователем, то возможно Юровский и предполагал (sic!!! – Л.Д.С.-Н.), что их примут за «мощи». Он по-видимому просто «пошутил» над наивными православными… Но Господь не дал сотворить «мощи» из скотских костей , и они так и исчезли где-то событиях Второй мировой войны…».

Ту, как говорится: no comment! Ибо пьеса принимает всё более шекспироидный характер. Похоже, наш Гамлет уже не притворяется, а действительно сходит с ума. Мне и раньше казалось, что мы неправильно понимаем Шекспира. Гамлет у него моментами действительно слетал с катушек…

Но особенно ему не даёт покоя персона Ольги Николаевны Куликовской-Романовой. Маниакально он возвращается к ней вновь и вновь. Вот ещё один сильно шекспировский монолог:

««Русская Народная Линия» на протяжении многих лет основной «медийной фигурой» (Шекспир! Шекспир! – Л.Д.С.-Н.) сделала Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову. Эта женщина в 1995 году реально сорвала захоронение останков Царской семьи, солгав Правительству и Патриарху о том, что у неё имеются полные заключения двух генетиков – Евгения Рогаева и Тацуо Нагаи о том, что генотип её покойного мужа полностью исключает возможность принадлежности «екатеринбургских останков» Царской семье. Я достоверно знаю о том, что у Ольги Николаевны действительно имеются заключения упомянутых мной учёных. Не могла бы «Русская Народная Линия» обратиться к Ольге Николаевне и просьбой опубликовать эти заключения. Только тогда можно объективно прийти к выводу, что собой представляли заявления Куликовской-Романовой, сознательную ложь или добросовестное заблуждение…».

А вот реакция главного редактора «РНЛ» Анатолия Дмитриевича Степанова на эти маниакально-агрессивные требования Владимира Николаевича Соловьёва:

«Как говорится, кто про что, а вшивый про баню. Я понимаю, Владимир Николаевич, что Ольга Николаевна Куликовская-Романова Вам поперёк горла. Вы пытаетесь ей как-то отомстить? (Я говорю, что это драма Шекспира! – Л.Д.С.-Н.). А не получается. Хоть как-то да дискредитировать. Сколько всякой грязи про неё от Вас я наслушался вс время Ваших телефонных звонков мне?!

Но при чём тут Ольга Николаевна?… Вы вместе с С.Мироненко руководили расследование. И исследованием полноценной исторической экспертизы (под вашим руководством – Л.Д.С.-Н.) не проводилось. Поэтому пытаются отдельные авторы восполнить Ваши недоработки, а Вы от них отмахиваетесь».

Дальше снова следователь Соловьёв:

«Уважаемые посетители сайта! Появилась очередная «тысяча первая» статья, якобы доказывающая несостоятельность версии сегодняшнего следствия о захоронении останков в районе Коптяковской дороги…» — и т.д. и т.п. до бесконечности.

А я уже от себя, а не от Шекспира скажу так:

Захоронение под мостиком – ложь. Настоящих «останков» нет. Выточили кровь, собрали её и превратили в пепел. Пепел разослали по «тайным молельным». Головы отчленили. Отвезли их Свердлову и Ленину. Тела на Ганиной Яме сбросили в шахту, потом вытащили и расчленили. Сожгли на кострах, поливая бензином (керосином) и серной кислотой. Что осталось, собрали в бутыль из-под серной кислоты и утопили в трясине. Пепел «пили с чайком и боялись освятиться». В 2018-м году наступает 100-летие изуверского убийства Святых Царственных Мучеников. Крестный ход пойдёт не на Поросёнков лог, а на Ганину Яму. Святые, убиенные от Всемирной тайны беззакония, Царственные Мученицы – молите Бога о нас!

Православие или Смерть!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич