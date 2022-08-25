Зеленский требует капитуляции России. И он не шутит

Как сообщают украинские ТГканалы Джонсон попросил Зеленского отказаться от прямой встречи с Путиным, которую предлагал Эрдоган. Украина, по замыслу британского премьера, должна стать примером стойкости для Европы, которая переживает энергетический и социальный кризис.

Зеленский заверил Джонсона, что переговоров не будет и теперь Украина потребует полной капитуляции России.

В подтверждение его слов минобороны Украины призвало Россию капитулировать:

“Россия, сегодня – как и полгода назад – у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Часы тикают… тик-так, тик-так”, – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Англосаксы готовы воевать с Россией до последнего украинца. Поэтому договориться с киевским режимом не получится. Возможно это и к лучшему. Проект Украина-антиРоссия нужно закрывать, не давая шансов на перезагрузку. Карфаген должен быть разрушен.