Горячие точки

Зеленский: переговоры будут невозможны, если произойдет суд в Мариуполе

Автор: Максим Сливко
Пленный азовец в Мариуполе
Пленный азовец в Мариуполе

Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными

«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», — пригрозил Зеленский.

Показания, которые будут публично давать пленные бойцы «Азова» на суде могут оказаться очень неудобны для киевского режима. Поэтому Зеленский так нервничает. Для него “азовцы” были бы намного удобнее в качестве мертвых “героев”. Мертвые умеют хранить тайны.

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