Экономика

Заявления Владимира Путина на заседании ВЭФ

Автор:
Владимир Владимирович Путин. Фото: пресс-служба президента России
Владимир Владимирович Путин. Фото: пресс-служба президента России

Заявления Владимира Путина на заседании ВЭФ:

🔸Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру;

🔸Западные страны пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их;

🔸Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах;

🔸Не исключено, что нишу пострадавшего из-за санкций европейского бизнеса в мире займут американцы;

🔸Доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено, даже союзники США снижают долларовые резервы;

🔸Если в 2019 году, по данным ООН, 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, то сейчас их уже 345 млн человек

СтраныРоссия
Предыдущая статьяТурция готова нанести моментальный удар по Греции
Следующая статьяЗима близко…

Ещё похожие новости

© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.