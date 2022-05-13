Политика

Заявления Сергея Лаврова по действиям Запада

Автор:
Лавров Сергей Викторович - министр иностранных дел Российской Федерации
Лавров Сергей Викторович - министр иностранных дел Российской Федерации

Ключевые заявления Сергея Лаврова по действиям Запада:

— Украина в контактах с Россией заявляет, что готова обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства страны;

— То, что мы наблюдаем в действиях Запада — я бы назвал «международное оборзение»;

— Назвал невоспитанной и наглой позицию стран Запада, которые требуют другие государства присоединиться к санкциям против России;

— То, что творят в Литве, в том числе с памятниками, не поддается разумному объяснению;

— Россия и её партнёры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада, направленных на развал торговых и логистических связей.

СтраныРоссия
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