Замминистра обороны РФ Александр Фомин сделал ряд заявлений по поводу обстрела украинскими боевиками изолятора с пленными в Еленовке:

– Киев ударом по Еленовке хотел убрать свидетелей и исполнителей его преступлений против собственного народа;

– Провокацией в Еленовке Киев хотел запугать украинских военнослужащих, это была попытка противодействия их сдаче в плен;

– Киев настоял на том, чтобы военнопленные были размещены именно в изоляторе в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар;

– 28 июля 2022 года опубликовали видеопризнание в преступлениях «азовцев» Дмитрия Козацкого. Далее, в ночь на 29 июля, ВСУ нанесли удар по Еленовке из HIMARS;

– Киев нанес удар по изолятору с военнопленными в Еленовке с Северо-Западного направления;

– США неуклюже пытаются оправдать Киев, заявляя о непреднамеренности его удара по Еленовке, хотя ранее отмечали высокую точность HIMARS.