Заявления Национального центра управления обороной РФ

Главное из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева:

— ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в донецкой Константиновке;

— ВСУ используют медучреждения для развертывания своих боевых позиций;

— Жители ДНР и Харьковской области получили в среду 245 тонн гуманитарной помощи;

— За сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в РФ эвакуированы более 17,2 тыс. человек;

— Свыше 100 обращений с просьбами об эвакуации с Украины поступили в Россию за сутки;

— ВСУ оборудовали на подступах к поликлинике Краматорска огневые точки;

— Саперы РФ за сутки обезвредили почти 4 тыс. взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.