Горячие точки

Заявления Национального центра управления обороной РФ

Автор:
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев

Главное из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева:

— ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в донецкой Константиновке;

— ВСУ используют медучреждения для развертывания своих боевых позиций;

— Жители ДНР и Харьковской области получили в среду 245 тонн гуманитарной помощи;

— За сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в РФ эвакуированы более 17,2 тыс. человек;

— Свыше 100 обращений с просьбами об эвакуации с Украины поступили в Россию за сутки;

— ВСУ оборудовали на подступах к поликлинике Краматорска огневые точки;

— Саперы РФ за сутки обезвредили почти 4 тыс. взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяРоссия будет восстанавливать все территории Украины, которые контролирует
Следующая статьяЕщё 785 человек украинских военных из «Азовстали» сдались в плен

Ещё похожие новости

Ещё 785 человек украинских военных из «Азовстали» сдались в плен

Горячие точки
Ещё 785 человек украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня из «Азовстали» — командир батальона «Восток» Ходаковский Командир батальона «Восток» Ходаковский про сдающихся на «Азовстали»:...
Узнать больше

Сегодняшние заявления Дмитрия Пескова

Горячие точки
Ключевые сегодняшние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: — Переговоры России и Украины не продвигаются, в Кремле констатируют полное отсутствие желания Киева их продолжать; В Кремле...
Узнать больше

Всех сдавшихся «Азовцев» ждет суд

Горячие точки
Трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков должен быть международным, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В Мариуполе, по предварительным данным, не подлежат...
Узнать больше

Мариуполь. Эвакуация раненых с Азовстали началась

Горячие точки
Минобороны РФ подтвердило, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовсталь» В районе комбината введен режим тишины, по гумкоридору раненых украинских военных доставляют...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.