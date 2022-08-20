Заявление Минобороны РФ о Запорожской области

Заявление Минобороны РФ:
- Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления;
- Режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против российских военных;
- Против ВС РФ в Запорожской области был применен ботулотоксин типа “В”;
- Российские военные медики подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных военнослужащих;
- Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма киевского режима;
- Проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы ВГА Херсонской области Сальдо.