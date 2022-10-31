Заявление Министерства обороны России от 31 октября

Заявление Министерства обороны Российской Федерации от 31 октября:

◽️ До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено.

◽️ Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.

◽️ В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации.

◽️ В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях.

◽️ С учетом того, что подписание соглашение – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию.

◽️ Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации.