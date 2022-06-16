Защита государственного суверенитета России

Андрей Климов: За минувшие пять лет для укрепления российского суверенитета было сделано немало, в том числе в законодательной сфере.

17 июня исполняется 5 лет с момента образования Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель Рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров провели пресс-конференцию, приуроченную к 5-й годовщине создания Временной комиссии.

Андрей Климов остановился на том, что уже сделано, а также обозначил планы сенаторской комиссии до конца текущего года.

Сенатор напомнил, что среди поставленных перед Комиссией задач находится, в том числе, подготовка ежегодных докладов о деятельности Комиссии и их представление Совету Федерации.

«Всего таких докладов было четыре, кроме того мы выпустили в октябре 2017 предварительный доклад о начале своей деятельности, а в 2018 – дополнительный специальный доклад в связи с попытками грубого вмешательства извне в выборы Президента Российской Федерации и представили Совету Федерации 4 отчета о проделанной работе за период с 2017 по 2021 годы», — сказал Андрей Климов.

Он обратил внимание, что в основу этих документов положены многие сотни страниц стенограмм десятков заседаний Комиссии, наших рабочих групп, совещаний и «круглых столов». Участие в них принимали видные российские ученые и специалисты, а также иностранные эксперты. «Мы также активно сотрудничаем с коллегами из Государственной Думы, Центральной избирательной комиссии, Общественной палаты, профильных министерств и ведомств, с институтами гражданского общества, представителями российских регионов. При этом Комиссия постоянно информировала о проделанной работе отечественные и зарубежные СМИ, иностранных дипломатов и зарубежных парламентариев».

«Наша задача — должным образом укреплять российский суверенитет на основе отечественной Конституции и в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права», — подчеркнул Андрей Климов.

«Одновременно с разработкой законодательной базы для укрепления суверенитета России Комиссия Совета Федерации проводит большую работу для разъяснения целей и задач указанной деятельности, ее актуальности и важности российскому обществу. Комиссия также вносит рекомендации органам исполнительной власти в части обеспечения должной защиты от попыток вмешательства извне в суверенные дела РФ», — сказал Андрей Климов. Он обратил внимание, что значительная часть рекомендаций носит закрытый характер.

Вместе с тем законодатель подчеркнул заинтересованность в самом широком сотрудничестве в рамках парламентской дипломатии со всеми странами, которые разделяют основополагающее положение международного права о невмешательстве извне в суверенные дела государств.

«На этом направлении происходит активный обмен информацией со странами СНГ, Китаем, рядом стран АСЕАН, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки», — сказал Андрей Климов.

По его словам, более подробно итоги по направлениям деятельности Комиссии СФ будут в отчете, представленном на июльском плановом заседании.

«Во второй половине года мы также остановимся на них в рамках пятого Ежегодного доклада Комиссии Совету Федерации, где намерены рассмотреть ряд вопросов нашей компетенции, прямо вытекающих из событий, которые связаны с проведением начатой Российской Федерацией специальной военной операции».

«Комиссия будет внимательно следить за попытками вмешательства извне в наши внутренние дела в период проведения избирательной кампании текущего года и продолжит работу по ряду других актуальных и важных вопросов, непосредственно связанных с защитой отечественного суверенитета», — заявил Андрей Климов.

Владимир Джабаров отметил, что продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела России диктуют необходимость дальнейшего развития правовых механизмов регулирования деятельности иностранных агентов. «Это требуется для защиты суверенитета России и обеспечения безопасности наших граждан».

Сенатор сообщил, что весной текущего года члены Комиссии завершили работу над текстами проектов законов «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты». В настоящее время оба документа находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» нацелен на гармонизацию существующего законодательства с целью правового урегулирования деятельности иностранных агентов, сказал сенатор. По мнению Владимира Джабарова, законопроект позволит повысить прозрачность деятельности иноагентов.

«Предлагаемые нововведения упростят для граждан получение информации о том, кто и какой политической деятельностью занимается за счет иностранного финансирования. На это, в частности, направлено предложение о создании единого реестра иноагентов вместо существующих сейчас четырех», — пояснил сенатор.

Владимир Джабаров также обратил внимание, что законопроект помимо ранее закрепленных законодательством РФ ограничений для иностранных агентов предусматривает новые – такие как запрет на осуществление преподавательской, просветительской и воспитательной деятельности в отношении несовершеннолетних, запрет на производство информационной продукции для этой категории граждан. Также на иностранных агентов предполагается распространить ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные сообщества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

«Процесс уточнения законодательства об иноагентах требует точечной актуализации отдельных законодательных актов. На это направлен еще один законопроект, который был внесен на рассмотрение в Государственную Думу неделю назад», — сообщил Владимир Джабаров.

«Законопроект вносит поправки в шестнадцать действующих законов, которые затрагивают деятельность иноагентов», — сообщил парламентарий.

«При разработке всех этих инициатив члены Комиссии опирались на результаты консультаций с Общественной палатой, некоммерческими организациями, экспертами. Обязательно продолжим эту практику. Считаем обмен мнениями важным элементом развития механизмов защиты суверенитета нашей страны», — заключил Владимир Джабаров.