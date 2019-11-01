Политика

Запретить главам НКО-иноагентов создавать партии

Необходимо урегулировать вопрос участия руководителей НКО, выполняющих функции иностранного агента, в создании политических партий, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так сенатор прокомментировал информацию о том, что в Государственной Думе готовится соответствующий законопроект.

 «Законодательство о выборах предусматривает ряд ограничений для создания и деятельности политических партий. Так, запрещается участие некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в осуществлении деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов, выдвижению, регистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в избирательной кампании в иных формах», — пояснил Андрей Клишас.

Сенатор добавил, что, согласно закону о политических партиях, не допускаются пожертвования от НКО, выполняющих функции иностранного агента, иностранных лиц, российских юридических лиц с определенной законом долей иностранного участия, а также от НКО, получавших финансирование от указанных лиц. «В этой связи финансирование за счет средств иностранных источников НКО, выполняющих функции иностранного агента, будет являться по существу опосредованным финансированием деятельности политической партии в случае, если её руководители являются учредителями названных НКО», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Закон относит к НКО, выполняющей функции иностранного агента, российскую НКО, которая получает денежные средства от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, и которая участвует в политической деятельности, осуществляемой на территории России, сказал сенатор.«Как следует из правовой позиции Конституционного Суда, признание конкретных российских НКО, выполняющими функции иностранного агента, объективно обусловленное тем, что они получают денежные средства от иностранных источников, имеет своим предназначением их идентификацию в качестве специфического субъекта политической деятельности.  Учитывая, что действующим законодательством запрещено финансирование партий НКО, выполняющими функции иностранного агента, участие их руководителей в деятельности партии подлежит урегулированию. Вместе с этим необходимо, чтобы конкретные законодательные инициативы по данному вопросу соответствовали Конституции РФ и не являлись механизмом ограничения политической конкуренции», — заключил Андрей Клишас.

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