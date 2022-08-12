Запорожская АЭС, «второй Чернобыль» и ни в чем не виноватая Украина

Из-за обстрелов крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в мировых СМИ царит паника: ВС РФ (sic!) хотят устроить ядерную катастрофу и не дают ВСУ спасти мир. Тот факт, что удары наносит украинская сторона, никого не смущает.

Команда ТГК “rybar” решила провести разбор и объяснить, ждёт ли мир новая катастрофа, кто виноват и почему происходит то, что происходит.

Разгерметизация реакторов

Фанаты сериала «Чернобыль» отлично знают про реакторы, стержни, повреждение оболочек и прочие ужасы, которым сопровождалась катастрофа прошлого века.

▪️ Обстрелы не несут угрозы самим реакторам.

Внешняя оболочка реактора — это полтора метра стали и бетона. Чтоб ее разрушить, надо применять тактическое ядерное оружие. А крышка реактора выдерживает удар 20 тоннами на скорости 200 км/ч.

▪️ Но сейчас ВСУ бьют по линиям ЛЭП. В случае отключения реакторов от потребителей произойдет аварийная остановка — ЗАЭС не сможет вырабатывать электричество.

Остановить реактор — дело 10 секунд. Но потом его нужно еще два-три года расхолаживать: гонять через него воду, чтоб не перегрелся, так как будет происходить вторичный распад ядерного топлива.

▪️ Удары ВСУ могут привести к навечной остановке реактора.

Достаточно просто после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Расхолаживать отключенный реактор уже не выйдет. Останется раскаленная металлическая бочка с воздушным охлаждением, которую обратно запустить не получится.

Угрозы ядерной катастрофы не будет, но с ЗАЭС получится классическое «так не доставайся ты никому».

На территории ЗАЭС несколько радиоактивно опасных объектов

▪️ Сухое хранилище отработанного ядерного топлива и Хранилище изотопов для радиографии.

В случае разрушения этих объектов может произойти разгерметизация и попадание радиоактивных веществ цезия, стронция в окружающую среду. Это вызовет повышение радиационного фона на площадке АЭС в радиусе 50-100 метров от радиоактивных объектов. Нахождение в этой зоне длительное время будет опасным.

▪️ Станция будет работать? Да. Но ее станет сложно обслуживать, там нельзя будет находиться без радиационной защиты.

АЭС станет тяжело охранять, так как сухие хранилища находятся рядом с периметром. Нужно будет как-то изолировать зараженную почву, для этого потребуется спецтехника.

▪️ На площадке сухого хранилища организован сбор дождевых стоков, но все же есть вероятность попадания радиоактивных элементов через дренажные воды в Днепр.

В результате может произойти заражение воды. Водозаборы ниже по течению, в том числе в Херсоне и Николаеве, нельзя будет использовать (но все зависит от концентрации).

Речь идет не о ядерной, а о локальной экологической катастрофе, которая значительно осложнит использование ЗАЭС.

Возникает вопрос: тогда для чего всё это?

▪️ Понимают ли возможные последствия на Украине и Западе?

Да.

Из-за постоянных обстрелов сотрудники ЗАЭС и жители Энергодара бегут из города. Запорожская АЭС превращается в зону отчуждения — только не из-за ядерной катастрофы, а действий заботливых ВСУ.

▪️ Цена этого проста: в случае аварийных остановок генераторов ЗАЭС и повреждений ЛЭП 750кВ последствия могут сказаться на всей Украине.

Переходные процессы в сетях могут привести к снижению устойчивости всей энергосистемы и возникновению перегрузок в действующих линиях. Всю Украину ждёт проблема с электричеством.

▪️ На заседании Совбеза ООН обстановку вокруг ЗАЭС уже используют для прокачивания темы введения демилитаризованной зоны в этом регионе. К чему это приведёт догадаться несложно.

И, главное, ситуация вокруг ЗАЭС позволяет привлечь угасший интерес западной общественности к Украине. В Киеве резонно опасаются что внимание и ресурсы коллективного Запада будут переключены на другие направления, прежде всего на Тайвань. Чтобы не допустить этого, режим Зеленского готов идти на риск техногенной катастрофы.