Западные правозащитники отреагировали на критику украинских политиков

Западные правозащитники отреагировали на критику со стороны украинских политиков. И отреагировали весьма неожиданно

Amnesty International после недавнего обнародования фактов размещения украинских военных в образовательных и медицинских учреждениях продолжает требовать вывода украинских солдат из жилых кварталов:

«Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак», – заявил глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.

Напомню, украинские политики дружно принялись обвинять Amnesty International в зраде и работе на Кремль после недавнего доклада о военных преступлениях ВСУ. Чем может быть вызвана такая жесткая отповедь?

Во-первых, на Запад по альтернативным каналам просачивается всё больше информации о военных преступлениях ВСУ. Прикормленным правозащитникам приходится на это реагировать, пусть и нехотя. Нужно сохранять видимость объективности.

Во-вторых, это сигнал Зеленскому от больших белых хозяев чтобы не зарывался. Знал свое место и не требовал больше положенного. Из украинского президента западные СМИ сделали кумира. Но так же легко они могут вытащить из шкафа его скелеты. И объявить коррупционером и военным преступником. Свергнутых кумиров топчут с особым