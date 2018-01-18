Закрытие неба России – в наших интересах

В свете последних событий, связанных с беспрецедентной эскалацией международных отношений, наша страна упускает уникальную возможность нанести сокрушительный политико-экономический удар по недругам – закрыть своё воздушное пространство. Рассмотрим подробнее данную ситуацию.

Россию продолжают испытывать на прочность

В течение последних 26 лет Российская Федерация, ради поддержания хрупкого мира продолжает воздерживаться от более решительной внешней политики, опасаясь агрессивного окрика со стороны Вашингтона и Брюсселя, Лондона и Токио. Ситуация в мире ухудшается день ото дня, и России необходимо показать силу наших ответных мер, устроив финансово-экономический коллапс иностранных авиакомпаний!

Помимо ряда ответных экономических санкций введённых нашей страной ещё в 2014-2017 годах, Россия не только имеет полное право, но и обязана закрыть своё небо, так как Запад устраивает всё новые провокации и идёт на конфликт против нас, открыто нарушая нормы международного права. Если европейские и американские супостаты так любят деньги – что же, пора нанести им если не нокаутирующий удар, то хотя бы нокдаун, который будет весьма болезненным.

В данной статье ставится цель показать, почему Россия должна защитить свои интересы в области авиации и политики; какие потери понесут американские и европейские авиаперевозчики и почему в этой сложной обстановке нашей стране медлить нельзя.

Российские авиакоридоры должны быть на замке

В настоящее время американские и европейские авиакомпании при транзитных рейсах в азиатские страны платят за пролёты над российской территорией; при этом оплачиваются маршруты, которые проходят по транссибирской воздушной магистрали. Для иностранных авиаперевозчиков это выгодно, так как позволяет сократить время перелётов в Азию, а также экономит десятки тысяч долларов за рейсы.

При этом необходимо отметить, что долгие годы небо над Советским Союзом было закрыто для самолётов других государств. Причём иностранные авиакомпании предлагали «Аэрофлоту» плату за использование трасс, но получали отказ. И не напрасно: западные лайнеры эпизодически целенаправленно нарушали воздушное пространство СССР с целью сбора данных об организации наших систем ПВО.

После развала Советского Союза Запад, наконец, получил новые авиационные коридоры. При этом от 80 до 90% денежных поступлений от европейских и азиатских авиакомпаний получает «Аэрофлот», остальные деньги идут другим российским перевозчикам. Цена за авиационные транзиты до сих пор является коммерческой тайной, однако, по оценкам экспертов, речь идёт о 300 млн. долларов в год.

Как уже было сказано, осуществляя транснациональные авиаперевозки над российской территорией, западные авиакомпании существенно экономят не только время, но и финансы (так, прямой рейс Лондон-Сеул обходится, в среднем, от 895 до 1130 долларов в одну сторону в зимний сезон, время полёта составляет 10 часов 55 минут). Однако в случае введения нашей страной ответных санкций иностранные авиаперевозчики неизбежно введут обходные маршруты, например, через некоторые страны Ближнего Востока и Индию, что, разумеется, удлинит время полётов.

Но и это ещё не всё. Во-первых, учитывая интересы России в Арктике, западным лайнерам теоретически придётся летать над Северным полюсом, что обойдётся Евросоюзу в копеечку, во-вторых – над Ближним Востоком сейчас летать также мало кто станет: события, происходящие сегодня в Йемене, Ираке и Сирии, также пугают иностранцев. Получается, что европейским и американским лайнерам придётся брать обходные курсы южнее, чуть ли не до Северной Африки. А это – ещё большее подорожание себестоимости авиаперевозок, как минимум на 35-65%. При таком положении дел, учитывая трудности с топливными секторами экономики, меркантильных европейцев и американцев ждёт серьёзный финансово-экономический кризис.

Кроме того, необходимо учитывать и то обстоятельство, что США уже сами давно выступают за отмену договора об открытом небе. Так, ещё в августе прошлого года в газете «Washington Post» была приведена прямая речь критиков упомянутого договора. При этом глава Разведывательного управления министерства обороны США, генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявлял, что «Россия извлекает выгоду из полётов над территорией США». По его словам, «Москва получает невероятные основополагающие разведданные по ключевым военным объектам НАТО, а это выливается в итоговое “значительное преимущество” России». В целом, статья «Washington Post», как и другие аналогичные, выходившие ранее – это ни что иное, как кампания за отмену договора об открытом небе [1].

Таким образом, «натовцев» до сих пор пугают возможности российских самолётов Ту-154М и Ту-214ОН, способных, по некоторым данным, просканировать даже подземную инфраструктуру стран Альянса. Выходит, что словесные заявления Запада о «прозрачности его намерений» – неприкрытая ложь.

Авиация и геополитика: что дальше?

В случае введения Россией бесполётного режима над нашей территорией для недругов будет вырисовываться очень серьёзная ситуация. Рассмотрим подробнее главные последствия таких санкций.

Прибыль западных авиакомпаний, учитывая введение новых обходных авиамаршрутов, упадёт, как минимум, на 45-75%, что поставит вопрос о срочных поставках керосина. Это, в свою очередь, приведёт к подорожанию стоимости авиабилетов и чартерных рейсов, что для европейцев и «янки» накладно;

Произойдёт ощутимое сокращение товарооборота стран Европы и Северной Америки с остальным миром, а это нашей стране на руку. Как говорится, свято место пусто не бывает; при этом Россия отчасти займёт освободившиеся торгово-экономические ниши [2];

В странах Европейского Союза резко усилится социально-политический кризис (так, некоторые европейские страны уже сомневаются в эффективности санкций в отношении России); вследствие этого произойдёт рост влияния оппозиционных сепаратистских сил, выступающих за создание самостоятельных государств, тем самым у них возрастут шансы на приход к власти;

Неизбежно пострадают финансовые активы австралийских, японских и южнокорейских авиакомпаний, которые также, по существу, подчиняются диктату Запада;

Ещё один существенный момент: где гарантии, что пролетающие транзитом западные гражданские авиалайнеры не оснащены разведывательной аппаратурой? В данном случае встаёт закономерный вопрос – почему наше небо должно быть открытым, словно проходной двор? Это красноречиво показывают инциденты, произошедшие с южнокорейскими лайнерами (так, 20 апреля 1978 года над Карелией силами ПВО СССР был подбит «Боинг-707»; кроме того, в ночь на 1 сентября 1983 года над Сахалином советским перехватчиком Су-15ТМ был сбит южнокорейский «Боинг-747»). При этом мало кто знает, что ещё в 1992 году один из авторитетных южнокорейских журналов опубликовал статью, в которой содержались признания капитана рейса KE007 Чона Бёнинаавиакомпании «Korean Air Lines» в связях с ЦРУ.

Таким образом, учитывая растущую агрессивность НАТО, Россия должна использовать уникальную возможность не только ударить по экономике Запада, но и показать свою значимость на мировой арене. В разы возрастёт безопасность внутрироссийских авиаперевозок. Конечно, Российская Федерация потеряет некоторую прибыль от зарубежных транзитов, но ответные меры и престиж страны куда важнее. Поэтому, хотим мы этого или нет, но жёсткие меры против Запада необходимы.

Источники информации:

1.https://politikus.ru/events/97713-zakryt-nebo-nato-hochet-spryatatsya-ot-rossiyskih-samoletov-razvedchikov.html

2.http://ruskline.ru/analitika/2014/09/20/zakryt_rossijskoe_nebo_dlya_zapadnyh_aviakompanij/

Олег Усик