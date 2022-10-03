Законы о трудовых гарантиях гражданам, участвующим в спецоперации

И. Святенко: Наш Комитет поддержал законы о дополнительных трудовых гарантиях гражданам, участвующим в спецоперации

Сенатор провела расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Омской области

В Комитете Совете Федерации по социальной политике состоялось расширенное заседание в рамках Дней Омской области в верхней палате. Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко.

Сенаторы совместно с представителями органов государственной власти Омской области и федеральных органов исполнительной власти обсудили принятие дополнительных мер в социальной сфере, которые будут способствовать повышению качества жизни и снижению миграционного оттока населения региона.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова подчеркнула, что в Омской области, как и во многих других регионах, одной из приоритетных задач является развитие инфраструктуры детского здравоохранения.

«Наиболее востребованный объект для Омской области – детский инфекционный стационар на 300 коек. В этой связи считаю необходимым поддержать предложение правительства региона о включении в проект федерального бюджета на 2023-2025 годы мероприятий по его строительству», – сказала сенатор.

По итогам обсуждения были выработаны рекомендации органам государственной власти.

В ходе заседания сенаторы поддержали ряд законов, направленных на усовершенствование трудовых и иных прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на нее по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач.

Так, изменения, внесенные в Трудовой кодекс, позволяют сохранять рабочие места, должности и предоставлять дополнительные трудовые гарантии гражданам, участвующим в специальной военной операции.

«С мобилизованным работником трудовой договор не расторгается, а приостанавливается, а период прохождения им военной службы засчитывается в трудовой стаж и в стаж работы по специальности», – пояснила Инна Святенко. Сенатор добавила, что на время отсутствия мобилизованного работника работодатель вправе будет заключить срочный трудовой договор с другим работником.

Согласно закону, дополнительные трудовые гарантии предоставляются работающим членам семей мобилизованных работников. «Их не будут направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, также им предоставляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата», – перечислила Инна Святенко.

По словам парламентария, в течение трех месяцев после прохождения военной службы мобилизованный работник имеет право вернуться на прежнее место работы, предупредив об этом работодателя не позднее, чем за три рабочих дня.

«Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу, и в течение шести месяцев он имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время независимо от своего рабочего стажа», – отметила Инна Святенко.

Комитет СФ также рекомендовал к одобрению закон об установлении дополнительных гарантий государственным служащим, призванным на военную службу по мобилизации или поступившим на нее по контракту, либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, а также закон об особенностях исполнения обязательств по кредитам этой категории граждан.

Кроме того, Комитет СФ рекомендовал палате одобрить законы о совершенствовании обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях, о расширении целей благотворительной деятельности и прав добровольцев, об ответственном обращении с домашними животными в части, касающейся их содержания.