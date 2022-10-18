Законодательное обеспечение мер поддержки золотопромышленного комплекса РФ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов провел совещание на тему «Актуальные вопросы государственного регулирования оборота золота в условиях санкционного давления».

Сенатор отметил, что Россия по добыче золота занимает второе место в мире. По состоянию на сегодня Россия добывает более 300 т золота в год. В эту цифру попадает разработка золотых месторождений, а также добыча золота из руды цветных металлов и вторсырья. Самые известные месторождения золота в России находятся на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

«Эффективная и рентабельная работа предприятий золотодобывающей отрасли имеет особое значение для Российской Федерации. Однако оказываемое на Россию в настоящее время и затронувшее все сферы экономической жизни внешнее санкционное давление создало угрозу дальнейшему развитию золотодобычи», – подчеркнул Иван Абрамов.

По его словам, после лишения Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (LBMA) шести российских аффинажных заводов статуса «надежного поставщика» (Good Delivery) и прекращения продажи золота российской добывающей отраслью и банками на организованных биржевых рынках недружественных стран золотодобывающие компании стали испытывать трудности в процессе реализации добытого ими драгоценного металла.

Иван Абрамов отметил, что традиционно российские коммерческие банки были основными покупателями золота. «Введение Центробанком России дисконта в совокупности с высокими расходами золотодобывающих предприятий не позволяют им сохранять уровень доходности на прежнем уровне. Себестоимость добычи существенно увеличилась за счет роста практически всех статей расходов. Это приводит и к сокращению инвестиционной деятельности».

Парламентарий указал, что сложившаяся ситуация чревата не только рисками потери определенного объема ежегодной добычи, но и вероятным кризисом капитальных затрат и расходов на отраслевую геологоразведку.

Иван Абрамов напомнил, что в целях нивелирования последствий санкций и обеспечения дальнейшего устойчивого развития золотодобывающей отрасли были приняты законы, которые освобождают от НДС операции по продаже банками физическим лицам слитков драгоценных металлов, а также от НДФЛ доходы граждан от реализации золота в слитках, полученные в 2022 и 2023 годах. В настоящее время на рассмотрении находится проект федерального закона, освобождающий от НДС операции по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам со стороны аффинажных организаций и организаций, изготавливающих банкноты и монеты Банка России. «Несмотря на это необходимо принятие дополнительных мер по корректировке механизмов государственного регулирования оборота драгоценных металлов и урегулированию ситуации, связанной с реализацией золота на внутрироссийском рынке», – считает сенатор.

Участники мероприятия обсудили вопросы законодательного обеспечения мер поддержки золотопромышленного комплекса Российской Федерации, государственного регулирования оборота золота в условиях санкционного давления, импортозамещения оборудования для золотодобывающей отрасли.

В совещании приняли участие сенаторы РФ, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, представители Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, экспертного сообщества.