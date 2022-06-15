Политика

Закончилась самая милая «война» в мире

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Остров Ганса
Остров Ганса

Территориальный спор между Данией и Канадой за остров Ганса разрешён. ЕС и Канада теперь будут иметь общую сухопутную границу.

Остров Ганса расположен в территориальных водах Канады и Дании посередине пролива Кеннеди. Долгие годы принадлежность его оспаривалась как Данией, так и Канадой.

Интеллигентная война, или «война виски» заключалась в том, что на протяжении многих лет на острове менялись государственные флаги.

Канадская делегация прибывала на остров, устанавливала свой флаг и оставляла ящик виски для датчан, датская — демонтировала канадский флаг, устанавливала свой и оставляла ящик шнапса или бренди для канадцев.

Около 60% острова теперь будет принадлежать Дании, около 40% — Канаде. Соглашение об этом подписали главы МИД двух стран.

СтраныДания Канада
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