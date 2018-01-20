Закон о «виолончелистах»

«Не за тем воровали, чтобы возвращать». (Одесская поговорка).

21 декабря 2017 г. в Москве в Кремле Президент РФ Путин В.В. провел очередную встречу с представителями крупного бизнеса в России.

Во вступительном докладе В. Путина речь в частности шла о возвращении капиталов (об их амнистии) в Россию. Как отметил докладчик — на предыдущей встрече представители крупного российского бизнеса предложили усовершенствовать «механизм возврата» капитала. А именно, чтобы государство в обмен на возвращенный в российскую экономику капитал выпустило облигации государственного займа, номинированные в иностранную валюту. Чтобы им в случае чего деньги с России в валюте можно было востребовать назад. Такие облигации (по словам В. Путина)Минфин РФ и Центробанк РФ готовятся выпустить в России в 2018 году.

Возвращение похищенных капиталов — что это такое?

Во всём мире (не только в России) существует простейшая мошенническая схема хищения капиталов у крупных предприятий — путём увода прибыли от налогообложения.

Преступление это не ограничивается юрисдикцией одной территории, а в силу свободы перемещения капитала выходит за пределы страны.

Принцип хищения прибыли предприятий универсальный, следующий.

Например, предприятие в России производит продукцию себестоимостью 50 единиц и продает её за границей за 100 единиц. Чтобы не платить налоги и украсть у государства прибыль — мошенники создают за границей фиктивную иностранную фирму(«виолончелистов»), через которую по документам проводят продажи продукции российского предприятия. Часто фирмы посредников создают в оффшорных зонах, но это совсем не обязательно. Посреднические фирмы могут успешно соучаствовать в групповом воровстве и в добропорядочных странах Европы.

Итак, подставная посредническая фирма возвращает в Россию только малую часть от стоимости проданного товара, например — 52 единицы (близкой к себестоимости производства, так чтобы российское предприятие производитель полностью не умерло).

В результате производитель товара получает прибыль от продажи — 2 единицы.

С этого минимума предприятие отчисляет «копеечные» налоги в бюджет государства. Большую же часть прибыли (48 единиц из 100) посредническая фирма «виолончелистов» оставляет себе. Затем эти украденные деньги «отмывают» через подставных лиц и возвращают на счета главных мошенников в респектабельные банки: Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании, США и др. государств. Так орудует международная «беловоротничковая» преступность и так возникают краденные состояния у некоторых долларовых миллиардеров.

Оффшорные зоны — это список стран и островов в мире (приведен ниже на карте).

Какая при такой преступности существует «обратная сторона медали»?

Федеральный и региональные бюджеты государства (производителя товара), не получая доходов от крупных предприятий, наращивают налоговую и жилищно-тарифную нагрузку на население. Квартплата приближается к пенсии и минимальным зарплатам. Снижаются общие доходы населения и автоматически сокращается прибыль предприятий ориентированных на внутренний спрос. Что ведет эти предприятия к полной остановке. Появляются миллионы безработных. Сокращаются в стране и бюджетные предприятия.

Как ранее объявила заместитель председателя Правительства РФ О. Голодец: «Из 86 миллионов трудоспособного населения России — 48 легально занято работой, а другие 38 неизвестно чем». Со слов В. Путина 20 миллионов прозябают за чертой бедности.

В России закрыты медпункты на селе, сокращаются места в районных больницах, закрываются целые медицинские отделения в областных городах. Чтобы не быть голословным, например, в 2015 году закрыто целое отоларингологическое отделение (ухо, горло, нос) в старейшей (1780 г.) больнице областного города Вологды. В 1929 году при «Советах» это отделение в больнице открыли (оно работало в тяжелейшие годы Отечественной войны), а два года назад его закрыли по причине того, что в бюджете города Вологды (с населением 300 тыс. человек) на больницу, врачей и лекарства — нет средств. Лечить больных некому и негде! — Так население России и уничтожается!

Из-за скудного (разворованного) бюджета России пенсии в стране мизерные, социальные расходы сокращаются. И так далее по всем статьям…- За воровство прибыли крупных предприятий платит народ и государственный бюджет.

Регионы России, в которых сегодня расположены обворованные мошенниками производственные предприятия – пребывают в нищенском предбанкротном состоянии. Общий государственный долг бюджетов регионов составляет 2,141 триллиона рублей (из доклада на Государственном Совете РФ в Кремле 27.12.2017 г.).

Дожили до того, что мировой российский лидер по продажам газа «Газпром» и тот впервые с 1998 г. перестал нести в бюджет государства «золотые яйца» — за 9месяцев 2017 года показал себе убыток 9,2 млрд. рублей. При этом заработок топ-менеджеров компании в 2017 г. увеличился в сравнении с 2015 годом на 22% — плюс 397 миллионов рублей.

Вот такова обратная сторона международной оффшорной преступности.

Годами в России ведутся пустые разговоры о возврате украденных капиталов в страну. Но где вы видели, чтобы воры, украденные деньги добровольно возвращали?

Как говорят в Одессе: «Не для того деньги дядя воровали, чтобы их возвращать».))

Украденное, возвращается только силой. — Силой Закона!

Как уже было сказано выше, преступление (увод прибыли от налогообложения, хищение через оффшоры и «отмывка» преступно нажитых капиталов через европейские банки) имеет международный характер. Поэтому расследование таких преступлений для правоохранительных органов отдельной страны составляет определенные сложности.

Мошенники знают это. Они умело используют бюрократическую государственную машину и межгосударственные барьеры. Кроме того они подкупают высокопоставленных чиновников из власти, которые способствуют им воровать.

Но с масштабной преступностью можно очень эффективно бороться.

Следует принять универсальный, так называемый — «Закон о виолончелистах».

Он остановит хищение налоговой прибыли предприятий.

Суть его в следующем.

Предприятиям, которые продают товары за границу через посредников, и при этом не платят налогов в бюджет страны (отдельно по списку Постановлением Правительства) вменяют в обязанность платить налоги из расчета существующих мировых цен на проданный товар. То есть предприятию — вменяется обязательный налог на прибыль.

Государство в праве так поступить, так как обязано защищать свои интересы в борьбе с преступностью!

В результате у мошенников смысл в подставных посреднических фирмах«виолончелистов» отпадает. Не надо будет мошенников ловить по всему миру. Они будут обязаны платить налоги со всей прибыли от продажи товара в бюджет государства.

И не надо будет никого уговаривать прекратить воровство и вернуть украденное.

В том случае, если же мошенники не будут платить вменённые налоги, то их предприятие налоговыми органами по ускоренной процедуре быстро банкротится.

При этом работа предприятия не останавливается. Немедленно вводится внешнее управление. После чего предприятие национализируется и вторично приватизируется. Его акции раздаются работающим на предприятии, а затем уже работники выбирают новое себе управление. Прежние собственники (мошенники), сбежавшие за границу постепенно разыскиваются правоохранительными органами с помощью Интерпола. Их похищенные деньги в банках и недвижимость арестовываются, а сами они возвращаются в страну.

Недопустимо для государства существование крупных предприятий, которые используют труд населения, природные и материальные ресурсы, загрязняют воду, землю, воздух, и при этом не платят налогов от прибыли в казну страны.

Существование таких предприятий под «крышей» коррумпированного государства — плодит мировую преступность и создает угрозу для всех других стран мира.

Закон «о виолончелистах» вернет доходы государству и благополучие народу.

Будут снова работать больницы, а врачи будут лечить, и не надо будет собирать деньги «шапкой по миру» на дорогостоящие операции для больных детей.

Закон о «виолончелистах» — простой и эффективный.

Закон эффективен, но преградой для его введения — может быть то, если во власти находятся противники — коррумпированные лица, связанные с преступным миром.

Почему путь хищения средств через «виолончелистов» и оффшорные зоны за многие истекшие годы в России до сих пор не перекрыт? — Не знали, как перекрыть?

Трусость и холуйство –парализует волю и ум людей, превращая их в ничтожных пресмыкающихся рабов, недостойных даже самоуважения.

Предложение о подготовке закона «о виолончелистах» направлено: Президенту РФ В.В. Путину, в Правительство РФ Д. А. Медведеву, в Государственную Думу РФ, в Совет Федерации РФ, в СМИ.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда