За Веру, Царя и Отечество!

На фото: Н. И. Калякин, Митрополит Иларион, И. Е. Смыков.

На фото: Н. И. Калякин, Митрополит Иларион, И. Е. Смыков.

27 июля 2017 года в гостинице Московского Покровского женского монастыря состоялась встреча Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона с начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым и членом Попечительского Совета ВПМ Николаем Ивановичем Калякиным, являющимся руководителем Международного проекта «Неопалимая Купина».

Высокопреосвященнейший Владыко со вниманием выслушал отчёты православных миссионеров, одобрил новые начинания и благословил на дальнейшие труды на благо Отечества и Русской Православной Церкви.

По поручению архимандрита Гавриила (Коневиченко), духовника и казаков Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества «Конвой Святого Царя-Страстотерпца » митрополиту Илариону был вручён орденский знак Императора Николая Второго.

На встречу была принесена Чудотворная мироточивая икона Царя Николая Второго, вернувшаяся с Урала, где принимала участие в Царских днях.

Мироточивый образ Государя находится под личным духовным попечением Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона.