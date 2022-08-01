За ночь ситуация в Косово успокоилась. На время

Президент Сербии Вучич поблагодарил сербов за выдержку, а международных посредников – МИД России, представителей американского посольства, Борелля и Карла Бильдта – за помощь в разрешении кризисной ситуации.

Власти Косова тоже пошли на попятную – отложили введение запрета на сербские документы до 1 сентября.

Процесс по изъятию документов сербского образца у жителей Косово должны были начать сегодня, 1 августа. Однако после беседы властей непризнанной республики с представителями США, процедуру решили перенести до осени, сообщается в заявлении властей Косово.

Косовары добавили, что процедура все же состоится, когда на севере Косова “будет наведен порядок: уберут баррикады и восстановят свободное передвижение”.

Таким образом конфликт удалось затушить. И стоит задуматься – а что это было? Напомню, незадолго до обострения ситуации в Косово произошла знаковое событие. 26 июля госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Косово Вьосой Османи. Через 4 дня после этого в самопровозглашенной балканской республике едва не вспыхнул очередной этнический конфликт. Поводом послужили действия албанских властей. Как говорится совпадение? Учитывая что Косово зависит от США в своей политике чуть более чем полностью, не думаю…

Зачем это было нужно американцам? Скорее всего чтобы отвлечь внимание мировых СМИ от провала с тайваньской историей. США проанонсировали визит Ненси Пелоси на Тайвань, что вызвало очень жесткую реакцию Пекина. КНР пригрозила начать войну если высокопоставленный американский чиновник посетит Тайвань с официальным визитом (напомню, Китай считает Тайвань своей территорией). В Вашингтоне в последний момент отказались от визита, по сути «врубили заднюю» что может однозначно трактоваться как проявление слабости.

Чтобы переключить внимание от этого неприятного для американцев инцидента было спровоцировано обострение на Балканах. Типичная операция информационного прикрытия.

Однако проблема Косова никуда не делась. И от идеи изъятия сербских документов местные власти не отказались. Поэтому продолжение у этой истории будет непременно. Угли конфликта тлеют и лишь вопросов времени когда на них плеснут бензина внешние заинтересованные силы.