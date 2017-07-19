За любовь к Богу, верность Царю и Отечеству

19 июля 2017 года делегация Войсковой Православной Миссии, сопровождающая на Царских днях в Екатеринбурге Чудотворную мироточивую Икону Царя Николая, в составе начальника ВПМ Игоря Евгеньевича Смыкова, членов Попечительского Совета Петра Валентиновича Мультатули, Олега Ивановича Бельченко и Дениса Алексеевича Родионова была принята главой Екатеринбургской митрополии митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

По благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона митрополиту Кириллу была вручена Юбилейная грамота, украшенная портретами Царей и Императоров Династии Романовых — «Во внимание к многолетнему, усердному и спасительному служению Русской Православной Церкви, верность историческим традициям Российской Имперской Государственности, за личные заслуги перед Русским народом, активную жизненную позицию в отстаивании интересов нашего Отечества – Царской России, а также в ознаменование 400-летия преодоления Смуты и 400-летнего юбилея воцарения Дома Романовых».

Также Владыке Кириллу была вручена медаль с изображением Святого Царя Николая Второго Александровича «В память Великой войны» — За многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу и верность Отечеству.