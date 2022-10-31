За 9 мес. 2022 г. россияне взяли кредитов наличными на 3,01 трлн руб.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в сентябре 2022 г. на основании данных от кредиторов, передающих данные в Бюро.

В сентябре 2022 г. объемы новых кредитов наличными снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 3%, а количество – на 8%. В сентябре текущего года было выдано 1,56 млн кредитов на 490,15 млрд руб., в августе – 1,69 млн кредитов на 507,01 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 5%: с 300 до 314 тыс. руб.

По выдачам кредитов наличными в пятерку лидеров вошли: Москва – 112,86 тыс. кредитов на 57,17 млрд руб., Московская обл. – 98,04 тыс. кредитов на 41,39 млрд руб., Санкт-Петербург – 57,42 тыс. кредитов на 24,65 млрд руб., Краснодарский край – 60,72 тыс. кредитов на 17,98 млрд руб., Свердловская обл. – 48,88 тыс. кредитов на 14,30 млрд руб.

Самые крупные кредиты наличными брали в сентябре жители Москвы – в среднем 507 тыс. руб., Ямало-Ненецкого АО – 454 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 429 тыс. руб., Московской обл. – 422 тыс. руб. и Ханты-Мансийского АО – 406 тыс. руб. Самые скромные средние чеки (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) у жителей Саратовской обл. – 245 тыс. руб.

Самые высокие темпы роста объемов новых выдач кредитов наличными отмечаются в Ставропольском крае: +3% к августу 2022 г. при снижении количества новых кредитов на 3%. Самое значительное снижение объемов кредитования наличными – в Якутии: -14% к августу при снижении количества новых кредитов на 18%. В Воронежской обл., Санкт-Петербурге и Самарской обл. объемы кредитования наличными остались на прежнем уровне при снижении количества новых кредитов на 4%, 5%, 7% соответственно. Во всех регионах из ТОП-30 по объемам выдач средний чек в сентябре вырос по сравнению с августом. Самый высокий прирост за месяц отмечен в Ямало-ненецком АО: +8%, самый скромный – в Кемеровской, Саратовской и Иркутской областях: +2%.

Всего за 9 месяцев 2022 г. банки выдали 10,22 млн кредитов наличными на общую сумму 3,01 трлн руб. Общее количество новых кредитов наличными снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 40%. За 9 мес. 2021 г. россияне взяли в банках 14,14 млн кредитов наличными на 5,02 трлн руб.