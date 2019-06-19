Южное таможенное управление за 5 месяцев установило 205 случаев нарушения временного ввоза транспортных средств

Южное таможенное управление: нарушителям правил временного ввоза автомобилей придется заплатить более 145 млн рублей, а 132 иностранцам, решившим не платить, – не разрешен въезд в РФ

В регионе деятельности Южного таможенного управления за 5 месяцев 2019 года установлено 205 случаев нарушения физическими лицами условий временного ввоза транспортных средств, повлекших образование задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также пени в общей сумме 145,43 млн руб.

Также таможенным органом может быть принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства в случае уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов. Эта мера применяется в случае неуплаты образовавшейся задолженности в срок, предусмотренный соответствующим уведомлением, направляемым таможенным органом в адрес лица, и отменяется в случае погашения задолженности в полном объеме либо прекращения обязанности по уплате по иным основаниям, установленным правом ЕАЭС. За 5 месяцев 2019 года таможнями Южного таможенного управления принято 132 решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства.

Согласно действующему таможенному законодательству иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика) для личного пользования автомобили, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей, — сообщили нам в Южном таможенном управлении.

При этом физические лица, осуществляющие временный ввоз, обязаны соблюдать ряд условий:

— транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании лица, осуществившего ввоз, за исключением случаев, определенных правом ЕАЭС (передача транспортного средства в целях утилизации (в залог) третьим лицам не освобождает лицо от обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов);

— не допускать утраты транспортного средства (утрата транспортного средства в результате хищения третьими лицами не рассматривается в качестве действий непреодолимой силы и не освобождает лицо от исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов);

— транспортные средства до истечения срока временного ввоза подлежат таможенному декларированию в целях вывоза либо выпуска в свободное обращение.

В случае нарушения этих условий в отношении транспортных средств наступает срок уплаты таможенных пошлин, налогов, размер которых соответствует размеру таможенных платежей, уплачиваемых при выпуске товаров в свободное обращение.

В случае нарушения срока временного ввоза во избежание наступления негативных последствий физическое лицо имеет право вывезти транспортное средство с территории ЕАЭС в течение 6 месяцев со дня истечения этого срока; при этом такие действия повлекут прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Помимо необходимости уплаты таможенных платежей Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в случаях нарушения порядка временного ввоза предусмотрена ответственность в виде штрафа с возможной конфискацией предметов правонарушений, то есть транспортных средств.