Южноафриканский боксер Симисо Бутелези проиграл бой с призраком









Южноафриканский боксер Симисо Бутелези был побеждён призраком… Необычный проигрыш произошел во время схватки за пояс чемпиона Африки. Симисо отправил соперника в нокдаун, после чего повернулся в противоположную от оппонента сторону и начал атаковать невидимку. Судья остановил встречу и присудил ему поражение, ставшее первым в карьере. Что случилось со спортсменом — неизвестно.