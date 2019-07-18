ЮТУ: более 76% экспортных и порядка 40% импортных деклараций регистрируется автоматически

В первом полугодии 2019 года таможенными органами ЮТУ оформлена в соответствии с технологией удаленного выпуска 102 821 декларация на товары (ДТ), что составляет 69,1 % от общего количества ДТ, оформленных в регионе за указанный период. Взаимодействие таможенных органов ЮТУ в рамках технологии удаленного выпуска осуществляется как с таможенными постами региона (97,9%), так и с таможенными постами иных региональных таможенных управлений (2,1%).

За январь-июнь 2019 года автоматически зарегистрировано в соответствии с таможенными процедурами экспорта и выпуска для внутреннего потребления 54 640 ДТ (76,4 % от ЭК) и 32 115 ДТ (39,4 % от ИМ) соответственно.

Автоматический выпуск товаров в соответствии с таможенными процедурами, предусматривающими вывоз и ввоз товаров, осуществлен по 8 560 и 3 598 ДТ соответственно, что составляет 32,9 % и 25,2% от автоматически зарегистрированных электронных деклараций на экспортируемые и импортируемые товары, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска.

С 1 июля 2019 года обязательным стало предварительное информирование на водном транспорте. В регионе деятельности ЮТУ водным транспортом перемещается свыше 70% товаров. Новороссийская и Ростовская таможни участвуют в пилотных проектах Федеральной таможенной службы по внедрению комплекса программных средств «Портал «Морской порт», который позволяет взаимодействовать с участниками процесса и оформлять судовые дела в электронном виде. На сегодняшний день формирование судовых дел исключительно в электронном виде осуществляется на таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону. В целом по региону за 6 месяцев 2019 г. с помощью портала зарегистрировано более 12 тысяч судовых дел, что составляет 96% от общего объема, — сообщили нам в Южном таможенном управлении.

Вопросам внедрения информационных технологий посвящен целый ряд панельных сессий, круглых столов и мастер-классов в рамках Международного таможенного форума – 2019, который состоится 24-25 октября 2019 г. в г. Москве. Каких новых технологических решений, связанных с функционированием единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, ожидать в ближайшем будущем? Есть ли планы дальнейшего развития нормативной базы, связанной с предварительным информированием? Какие основные ошибки возникают при заполнении электронной транзитной декларации, и что важно не упустить в процессе подачи сведений? С проектом деловой программы форума можно ознакомиться на сайте таможенный-форум.рф.