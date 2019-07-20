ЮТА: средняя бюджетная эффективность таможенных проверок выросла на 92%

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов Южного таможенного управления в 1 полугодии 2019 г. проведено 339 проверочных мероприятий, из них 114 – в форме таможенной проверки. По результатам данных проверок начислено таможенных платежей и штрафов на сумму 774,70 млн руб., что на 51% больше чем в аналогичном периоде прошлого года (513,39 млн руб.). Возбуждено 446 дел об административных правонарушениях, что на 21% больше итогов аналогичного периода прошлого года (369 дел об АП) и 19 уголовных дел.

Как отметил заместитель начальника Южного таможенного управления – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Виталий Эбель, бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила 6,80 млн руб., что на 92% больше чем в аналогичном периоде прошлого года (3,54 млн руб.). Результативность таможенных проверок составила 97,35% (1 полугодие 2018 г. – 95,71%).

Во взаимодействии с налоговыми органами проведено 47 проверочных мероприятий, по их результатам таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней и наложено штрафов в сумме 379,8 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2018 г. на 111,6 млн руб. (1 полугодие 2018 г. – 268,2 млн руб.). Возбуждено 132 дела об административных правонарушениях (1 полугодие 2018 г. – 20 дел об АП), а также 8 уголовных дел (1 полугодие 2018 г. – 6 уголовных дела), — сообщили нам в Южном таможенном управлении.

Налоговыми органами с использованием информации подразделений таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов ЮТУ за 1 полугодие 2019 г. доначислено 92,78 млн руб. налоговых платежей и штрафов, отказано в возмещении НДС на сумму 37,34 млн руб.