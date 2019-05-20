Юные помощники бандеровцев

В наши дни малоросских православных детей превращают, фактически, в юных нацистов. Указом П. Порошенко от 13 октября 2015 года утверждена «Стратегия национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы». Указом предусматривается, что «формирование ценностных ориентиров и гражданского самосознания у детей и молодежи должно осуществляться на примерах героической борьбы народа, в частности, княжеских времен, казаков, воинов УПА, повстанцев в сталинских концлагерях, участников диссидентского движения, на примерах мужества и героизма участников революционных событий в 2004, 2013-2014 годах и антитеррористической операции на Донбассе». Таким образом, зверства бандеровцев времен Великой Отечественной войны должны стать примером для подражания у представителей подрастающего поколения «незалежноi»? В рамках реализации этого стратегического плана нацистские незаконные вооруженные формирования «Правого сектора» создали на своих военных базах ряд детских лагерей для подготовки отрядов гитлерюгенда. Здесь, фактически, введен курс молодого бойца. Помимо обычных занятий физподготовкой и военного дела, среди них отбирают наиболее подготовленных и крепких, которые объединяются в бандформирования. В таких группах обучают уже взрывному делу. В этих детских военизированных лагерях «незалежноi» дети шагают стройными рядами, выбрасывают «зиги» и изо всех сил орут: «Червоно-чорнi наши прапори. Укри не здаются. Шаблi до гори. Слава незалежнiй. Героям слава. Москвинам смерть».

И ведь нельзя сказать о том, что дети участвуют во всех мероприятиях этих лагерей из-под палки. Наоборот, их всё устраивает. Их сознание уже обработано школьными учителями, которые получили высшее образование ещё в советских вузах. В вузах УССР студентам ведь также внушалось, что «украинцы — это самобытный народ».

Власти «нэньци» словно забыли народную мудрость: «Что посеешь, то и пожнешь». Весь ужас гражданской войны на территории Донбасса — это следствие украинизации, следствие того, что русским людям Малороссии внушалось, что они — угнетаемый Москвой народ! Вся идеология «украинства» основана ТОЛЬКО НА РУСОФОБИИ. НА НЕЙ ОДНОЙ ОНА И ДЕРЖИТСЯ. Объявлять себя «украинцем» — это значит заявлять о себе как о враге русского народа, сочувствующем бандеровцам, ведь только бандеровцы считали себя «украинцами». Под их давлением и выдавались гражданам СССР паспорта, в которых была указана несуществующая национальность «украинец». Население Галиции ещё в первой половине XX века называло себя русинами, т. е. русскими. Население УССР, несмотря ни на что, все равно продолжало считать себя частью русского народа.

Однако после расчленения СССР власти «неньцi» стали заражать детей русофобией со страниц школьных учебников! Что может вырасти из детей, которые учатся по учебникам, которые издавались на деньги СОРОСА?!

Возьмём учебник по истории «Украины» 5 класса и прочтём: «В IX ст. украiнцi мають свою державу – Киевску Русь…» [Власов В., Данiлевська О. Вступ до історії України, підручник для 5 класу. Київ, Генеза, 2001]. Но ведь термин «Киевская Русь» был введен в научный оборот не в Киеве, а Москве М. Погодиным в XIX в. Погодин допустил явную ошибку, так как утверждать, что существовала Киевская Русь — это то же самое, что доказывать существование Парижской Франции. Да, была Русь, но никакой «Украины» не было! Если продолжим читать этот учебник дальше, то узнаем, что в XVII в. «йшов наступ москвинського царату на незалежнiсть Украiни» [там же, — С. 161]. Но ведь чтобы шло наступление на независимость «Украины», необходимо, чтобы она, вообще, в это время существовала!..

Хорошо… Допустим пан Власов ошибся. Быть может, в 7-ом классе детям исторической Малороссии всё-таки откроют глаза на реальное положение дел и посеют в их душах что-то разумное, доброе, вечное? Ведь семиклассники — это уже 14-летние подростки. Берем уже учебник по истории Украины для 7 класса (Р. Лях, Н.Темирова. Київ, Генеза, 2005). С удивлением читаем: «Найдавнiшнiй перiод в iсторii украiнского народу тривав понад 140 тис. рокiв» [Там же. — С. 6]. Вот оно как! Ещё и кроманьонцы не появились, а «древние укры» уже населили землю.

Учебники и учебные пособия, по которым учат детей «ненцi», источают ненависть к русскому народу. «Москвинiя», оказывается, проводила по отношению к «Украине» колонизаторскую политику! Против Русского мира в «незалежной» ведется неприкрытая война. Киевские власти, отсекая связь с прошлым, лишают население Малороссии будущего.

Именно выпускники школ «незалежной» и вышли осенью 2013-го на майдан с безобразной кричалкой «Хто не скаче – той москаль». После этой кричалки они уже смело скандировали: «Мос-ка-лей на но-жи».