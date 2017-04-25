Юлия Самойлова не едет на Евровидение. Поедут ли туристы?

Как перипетии с Евровидением повлияли на туризм, решила разобраться компания «РоссТур». Как оказалось, проведение музыкального конкурса в этом году не смогло переломить главную тенденцию последних лет — на Украину едут всё меньше граждан России. Как показывает статистика продаж железнодорожных билетов и авиабилетов, турпоток по этому направлению минимален и эксперты ожидают его дальнейшего снижения по итогам года.

Однако в марте 2017 года был зафиксирован незначительный рост спроса на авиабилеты в Киев (с пересадкой в Минске) — на 6%, причём перелёты бронировались на конец мая — как раз, когда в столице Украины должен пройти конкурс Евровидение. Ещё больше увеличился спрос на киевские отели — на 8%. В итоге, март, скорее всего, окажется лучшим месяцем по продажам этого направления.

Последние новости о том, что Юлия Самойлова всё же не сможет приять участие в конкурсе и об отказе Первого канала от трансляции пока не привели к отказам от билетов на Украину, также нет случаев аннулирования брони в гостиницах.

В компании «РоссТур» прогнозируют снижение спроса в соседнее государство по итогам апреля и его небольшое восстановление в летние месяцы, когда традиционно многие россияне отправятся к своим родственникам и знакомым.

На данный момент топ самых популярных городов Украины выглядит так:

1. Киев (45% всех бронирований)

2. Одесса

3. Харьков

4. Львов

5. Днепропетровск.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого были опубликованы на сайте организации 24 апреля, показал, что 75 процентов россиян поддержали решение Первого канала не транслировать международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017».

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Россия не будет участвовать в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну.